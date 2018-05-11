ندوة توصي بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أجمع المشاركون في ندوة علمية حول "مدونة الأسرة.. واقع وآفاق" على اعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، وأن فتح النقاش المجتمعي حول قضايا الأسرة ينبغي أن يراعي المكاسب الحقوقية وخصوصية أحكام وقواعد هذه الخلية، لاسيما في شقها المتعلق بتداخلاتها الدستورية والشرعية والتشريعية والثقافية، بالشكل الذي يجعل هذه الوثيقة متلائمة في مضامينها مع المعاهدات والمواثيق الدولية.

وخلصت الندوة إلى أن التنزيل الحقيقي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية لمقتضيات مدونة الأسرة رهين بتبسيط المساطر وتذليل الصعوبات الاجتماعية والاكراهات المادية والاقتصادية، مؤكدة أن كسب رهان عدالة أسرية قوية وقادرة على تكريس مبادئ قضائية بمرجعية دستورية ذات حمولة حقوقية، يتطلب لزوما مواصلة تعزيز القدرات العلمية والمهنية والمنظومة التكوينية لكافة الفاعلين في قضايا الأسرة.

وأوصى المتدخلون في هذا الملتقى العلمي، الذي نظم بقصر العدالة بمراكش، من طرف محكمة الاستئناف، بشراكة مع المحكمة الابتدائية والمعهد العالي للقضاء، بتفعيل المساطر التصالحية للوعي المجتمعي حول آليات الوساطة في قضايا الأسرة، التي تتوقف على الانخراط الإيجابي لجميع الفاعلين وتوسيع مجال تدخل المساعدين الاجتماعيين من أجل بناء أسرة مندمجة قوامها الحوار والتعايش واحترام الحق في الاختلاف.

المشاركون في الندوة أكدوا كذلك على ضرورة إشاعة ثقافة توثيق عقود الزواج درءا لكل الآثار السلبية على الحقوق المالية والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وكذا حقوق الأبناء المتعلقة بالولاية الشرعية والنسب والحضانة وغيرها، وضرورة تدخل المشرع لتعديل مقتضيات المادة 65 من مدونة الأسرة بالاستغناء عن الإذن في زواج الراشدين والاقتصار عليه في الحالات المحددة قانونا، وكذا مقتضيات المادة 45 من الوثيقة المذكورة؛ وذلك بالتنصيص على وجوب فصل مسطرة التعدد عن مسطرة التطليق الشقاق من أجل حماية الخلية الأساسية للمجتمع والحفاظ على استقرارها.