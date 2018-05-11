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الرئيسية | جهات | ندوة توصي بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة

ندوة توصي بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة

ندوة توصي بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 11 ماي 2018 - 10:16

أجمع المشاركون في ندوة علمية حول "مدونة الأسرة.. واقع وآفاق" على اعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، وأن فتح النقاش المجتمعي حول قضايا الأسرة ينبغي أن يراعي المكاسب الحقوقية وخصوصية أحكام وقواعد هذه الخلية، لاسيما في شقها المتعلق بتداخلاتها الدستورية والشرعية والتشريعية والثقافية، بالشكل الذي يجعل هذه الوثيقة متلائمة في مضامينها مع المعاهدات والمواثيق الدولية.

وخلصت الندوة إلى أن التنزيل الحقيقي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية لمقتضيات مدونة الأسرة رهين بتبسيط المساطر وتذليل الصعوبات الاجتماعية والاكراهات المادية والاقتصادية، مؤكدة أن كسب رهان عدالة أسرية قوية وقادرة على تكريس مبادئ قضائية بمرجعية دستورية ذات حمولة حقوقية، يتطلب لزوما مواصلة تعزيز القدرات العلمية والمهنية والمنظومة التكوينية لكافة الفاعلين في قضايا الأسرة.

وأوصى المتدخلون في هذا الملتقى العلمي، الذي نظم بقصر العدالة بمراكش، من طرف محكمة الاستئناف، بشراكة مع المحكمة الابتدائية والمعهد العالي للقضاء، بتفعيل المساطر التصالحية للوعي المجتمعي حول آليات الوساطة في قضايا الأسرة، التي تتوقف على الانخراط الإيجابي لجميع الفاعلين وتوسيع مجال تدخل المساعدين الاجتماعيين من أجل بناء أسرة مندمجة قوامها الحوار والتعايش واحترام الحق في الاختلاف.

المشاركون في الندوة أكدوا كذلك على ضرورة إشاعة ثقافة توثيق عقود الزواج درءا لكل الآثار السلبية على الحقوق المالية والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وكذا حقوق الأبناء المتعلقة بالولاية الشرعية والنسب والحضانة وغيرها، وضرورة تدخل المشرع لتعديل مقتضيات المادة 65 من مدونة الأسرة بالاستغناء عن الإذن في زواج الراشدين والاقتصار عليه في الحالات المحددة قانونا، وكذا مقتضيات المادة 45 من الوثيقة المذكورة؛ وذلك بالتنصيص على وجوب فصل مسطرة التعدد عن مسطرة التطليق الشقاق من أجل حماية الخلية الأساسية للمجتمع والحفاظ على استقرارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المصطفى الجمعة 11 ماي 2018 - 10:47
مسكينة مدونة الاسرة المغربية هاته ‘ كلما التفت جمعية نسائية أو رجالية حقوقية أم اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية إلا وطالبت في مقرراتها بتعديلها ‘ لذا أرجو من السادة الذين تدخل هذه المدونة في دائرة اختصاصهم ان يبقوا هذه المدونة مفتوحة على مصراعيها دون دفتين حتى تسهل الإضافة والحذف حسب أمزجة التيارات الفكرية والسياسية المتضاربة في بلدي الحبيب ‘ وجبرا لكل الخواطر ‘ باش يبقى كلا على خاطرو وميتقلق حتى فيلق.
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1
2 - اسفي الجمعة 11 ماي 2018 - 10:50
المدونة وبعد الجمعيات أصبحت سبب التفكك الأسري وطلاق .يجب إعادة صياغتها معا ما جاء في الكتاب وسنة وسماح بتعدد الزوجات لأنه كترت العنوسة. ويجب وقف الدعم عن الجمعيات التي تحارب المتزوجين بشتى الوسائل
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3
3 - abdellah الجمعة 11 ماي 2018 - 10:57
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .
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4 - مغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 11:22
مدونة الاسرة تعتريها ثغرات تختاح الى اعادة النظر بالخصوص الشق متعلق بالاطفال في حالة الطلاق لان مصيرهم المجهول بل بات جل اطفال الاسر المفككة ينظم الجحافل المتشرذين وهم في ثكاثر اليوم عن اليوم رغن تغني بعض الجمعيات بالاقوال لا الافعال و هي قنابل موفوتة بالمجتمع اليوم و غدا كما ان بعض بنوذ بالمدونة فوق نضج غالبية الاسر رغم انها تواكب العصر من ما تسبب في كثرت طلاق بالشكل مخيف بل الحصيلة كانت نتاءجها عكسية سلبية على الاسر و المجتمع بحيث نساء ورجال مكاتب مكيفة ليسو هم نساء البوادي واحياء الشعبية الذين لا يتوافقون بثاث مع قوانين دولية بل يجب فرض عليهن و عليهم خاصيات و خصوصيات و القوانين المغربية من احل افاق واعدة لمغرب الغد بالصفة العامة لابناءه دون ايتثناد وبالتالي تلاشي الخطر تحصين الجبهة الداخلية على المدى البعيد هو حل هو قوة الوقت عامل الاهم و الاخطر بالعالم اليوم و بالتالي نحتاج الى سرعة الفاءقة لاعادة النظر في المدونة الاسرة وغيرها قبل فوات الاوان.
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5 - abouama الجمعة 11 ماي 2018 - 11:30
يجب اعطائ الحرية في اختيار شريك الحياة وذلك بالتعدد.
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