24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- "ماء سيدي البحر".. إكسير الحياة السياسية
- مغنية راب أمريكية تتهم إسرائيل بالعنصرية
- "طيران الإمارات" تنوه بالشراكة مع "الاتحاد"
- صفقة نيمار .. الريال يعرض 260 مليون يورو
عرائض جرادة تنفي التحريض .. ومعتقلون يشكون العزل بالسجن (5.00)
خبير اقتصادي يرمي المؤسسات العمومية بالفشل و"خدمة الريع" (5.00)
- حكومة العثماني تطلق حملة إعلامية لمحاصرة تداعيات "المقاطعة" - (301)
- الحكومة تتوعد "المقاطعين" بالمتابعة بتهمة ترويج "أخبار زائفة" - (290)
- هل تُنفر حملة المقاطعة الشركات الأجنبية من الاستثمار بالمغرب؟ - (112)
- البوليساريو: المغرب دفع 5 ملايين دولار لاسترجاع "شحنة الفوسفاط" - (102)
- الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية" - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قطيع رعاة رحل يُعلق الدراسة ناحية سيدي إفني
اضطر تلاميذ الوحدة المدرسية "أنو إليك"، التابعة لمجموعة مدارس "إد المحفوظ" بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، إلى التوقف مؤقتا عن الدراسة يومي الأربعاء والخميس، نتيجة مخلفات قطعان الماشية المملوكة للرعاة الرحل بالوحدة المدرسية، التي اقتحمتها ليلة الثلاثاء محوّلة إياها إلى حظيرة.
واستنادا إلى إفادات استقتها هسبريس من عين المكان، فقد عمد الرعاة الرحل إلى اقتحام فضاء المؤسسة، وآووا إليها قطيعهم المتكون من أزيد من 300 رأس، بفعل التساقطات المطرية التي شهدتها منطقة تِغِيرت، مما استحال معه مواصلة التلاميذ لتمدرسهم، لانبعاث الروائح الكريهة من مرافق الوحدة المدرسية، ونفوق عدد من رؤوس الأغنام داخلها.
عبد العاطي الأصفر، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، قال في اتصال أجرته معه هسبريس إن "مدير المدرسة عمد ليلة الثلاثاء إلى استدعاء مصالح الدرك الملكي فور معاينته لاقتحام الرحل للمؤسسة"، مضيفا: "لقد تم الاستماع إلى جميع الأطراف في محاضر رسمية".
وأوضح المسؤول الإقليمي أن مديريته تعمل، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعة الترابية وجمعية الآباء، من أجل تنظيف فضاء المؤسسة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها، لفسح المجال للمتعلمات والمتعلّمين لمواصلة تحصيلهم الدراسي.
ونفى المتحّدث مقاطعة الأساتذة والتلاميذ للدراسة، مبرزا أن الأمر يتعلق بتوقف مؤقت، نظرا لضرورة تنظيف فضاء ومرافق المؤسسة من روث قطيع الأغنام ومن النافقة منها، لما خلفته من روائح عمّت أرجاء المؤسسة، كما شدّد على أن جميع المساطر التي تطلّبتها الواقعة قد تمّ تفعيلها في حينه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
المهم احتج السكان عليهم و عندما خاف الرعاة اتصلوا باخرين بواسطة راديو لا سلكي و بعد حين حضرت عدة سيارات رباعية الدفع لتخويف المحتجين و قالوا لهم
نحن فقط خدامين
و من كلامهم فهمت بأنهم يعملون مع شخصيات نافذة من الجنوب