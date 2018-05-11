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الرئيسية | جهات | قطيع رعاة رحل يُعلق الدراسة ناحية سيدي إفني

قطيع رعاة رحل يُعلق الدراسة ناحية سيدي إفني

قطيع رعاة رحل يُعلق الدراسة ناحية سيدي إفني
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 10 ماي 2018 - 23:55

اضطر تلاميذ الوحدة المدرسية "أنو إليك"، التابعة لمجموعة مدارس "إد المحفوظ" بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، إلى التوقف مؤقتا عن الدراسة يومي الأربعاء والخميس، نتيجة مخلفات قطعان الماشية المملوكة للرعاة الرحل بالوحدة المدرسية، التي اقتحمتها ليلة الثلاثاء محوّلة إياها إلى حظيرة.

واستنادا إلى إفادات استقتها هسبريس من عين المكان، فقد عمد الرعاة الرحل إلى اقتحام فضاء المؤسسة، وآووا إليها قطيعهم المتكون من أزيد من 300 رأس، بفعل التساقطات المطرية التي شهدتها منطقة تِغِيرت، مما استحال معه مواصلة التلاميذ لتمدرسهم، لانبعاث الروائح الكريهة من مرافق الوحدة المدرسية، ونفوق عدد من رؤوس الأغنام داخلها.

عبد العاطي الأصفر، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، قال في اتصال أجرته معه هسبريس إن "مدير المدرسة عمد ليلة الثلاثاء إلى استدعاء مصالح الدرك الملكي فور معاينته لاقتحام الرحل للمؤسسة"، مضيفا: "لقد تم الاستماع إلى جميع الأطراف في محاضر رسمية".

وأوضح المسؤول الإقليمي أن مديريته تعمل، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعة الترابية وجمعية الآباء، من أجل تنظيف فضاء المؤسسة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها، لفسح المجال للمتعلمات والمتعلّمين لمواصلة تحصيلهم الدراسي.

ونفى المتحّدث مقاطعة الأساتذة والتلاميذ للدراسة، مبرزا أن الأمر يتعلق بتوقف مؤقت، نظرا لضرورة تنظيف فضاء ومرافق المؤسسة من روث قطيع الأغنام ومن النافقة منها، لما خلفته من روائح عمّت أرجاء المؤسسة، كما شدّد على أن جميع المساطر التي تطلّبتها الواقعة قد تمّ تفعيلها في حينه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Seddam الجمعة 11 ماي 2018 - 00:13
إنقاذ قطيع من 300 رأس من الموت نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة واجب مهما كلف الثمن،و لكن كان على أصحاب القطيع التجند صباح اليوم الموالي بكافة الإمكانيات المتوفرة لتنظيف المؤسسة.
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8
2 - مغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 00:14
فساد الرعاة الرحل في ممتلكات المغاربة لا نهاية له
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3 - حسين أفرا الجمعة 11 ماي 2018 - 00:14
لا مشكلة في الأمر، التلاميذ هذا ما يريدون والأساتذة كذلك ربما هذا ما يريدون، إلا من كان تحت ضغط إكمال مقرر السادسة ابتدائي المتابع بالامتحان. ثم إن أولاء الرحل يعيشون في ظروف قاسية حقيقة ونمط عيشهم مغاير لنا فلا بأس من التطوع وتنظيف المدرسة إذا كانت ظروف المطر هي التي دفعتهم لإنقاذ مواشيهم. أما إذا كان تفرعينهم المبالغ فيه هو الدافع فوجب تطبيق مسطرة اقتحام مرفق عمومي وإلحاق الضرر به.
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4 - tornadoguy الجمعة 11 ماي 2018 - 00:28
انتهاك خطير لحرمة مؤسسة تعد من الركائز الأساسية للمجتمعات العاقلة فإذا به يُحتل من قبل جماعةٍ غير عاقلة. لاحول ولا قوة الا بلله
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-3
5 - ولد حميدو الجمعة 11 ماي 2018 - 00:30
لقد كنت عند صديق نواحي تافراوت و قد جاء إليها رحل بقطعانهم و الغريب فيها حتى حمير لا تنفع حتى في حمل الأثقال و لن تترك اي احد بأن يركب عليها
المهم احتج السكان عليهم و عندما خاف الرعاة اتصلوا باخرين بواسطة راديو لا سلكي و بعد حين حضرت عدة سيارات رباعية الدفع لتخويف المحتجين و قالوا لهم
نحن فقط خدامين
و من كلامهم فهمت بأنهم يعملون مع شخصيات نافذة من الجنوب
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