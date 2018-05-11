قطيع رعاة رحل يُعلق الدراسة ناحية سيدي إفني

رشيد بيجيكن من أكادير

اضطر تلاميذ الوحدة المدرسية "أنو إليك"، التابعة لمجموعة مدارس "إد المحفوظ" بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، إلى التوقف مؤقتا عن الدراسة يومي الأربعاء والخميس، نتيجة مخلفات قطعان الماشية المملوكة للرعاة الرحل بالوحدة المدرسية، التي اقتحمتها ليلة الثلاثاء محوّلة إياها إلى حظيرة.

واستنادا إلى إفادات استقتها هسبريس من عين المكان، فقد عمد الرعاة الرحل إلى اقتحام فضاء المؤسسة، وآووا إليها قطيعهم المتكون من أزيد من 300 رأس، بفعل التساقطات المطرية التي شهدتها منطقة تِغِيرت، مما استحال معه مواصلة التلاميذ لتمدرسهم، لانبعاث الروائح الكريهة من مرافق الوحدة المدرسية، ونفوق عدد من رؤوس الأغنام داخلها.

عبد العاطي الأصفر، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، قال في اتصال أجرته معه هسبريس إن "مدير المدرسة عمد ليلة الثلاثاء إلى استدعاء مصالح الدرك الملكي فور معاينته لاقتحام الرحل للمؤسسة"، مضيفا: "لقد تم الاستماع إلى جميع الأطراف في محاضر رسمية".

وأوضح المسؤول الإقليمي أن مديريته تعمل، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعة الترابية وجمعية الآباء، من أجل تنظيف فضاء المؤسسة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها، لفسح المجال للمتعلمات والمتعلّمين لمواصلة تحصيلهم الدراسي.

ونفى المتحّدث مقاطعة الأساتذة والتلاميذ للدراسة، مبرزا أن الأمر يتعلق بتوقف مؤقت، نظرا لضرورة تنظيف فضاء ومرافق المؤسسة من روث قطيع الأغنام ومن النافقة منها، لما خلفته من روائح عمّت أرجاء المؤسسة، كما شدّد على أن جميع المساطر التي تطلّبتها الواقعة قد تمّ تفعيلها في حينه.