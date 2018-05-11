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الرئيسية | جهات | جهة بني ملال تدعم الاستثمارات بالصناعات الغذائية

جهة بني ملال تدعم الاستثمارات بالصناعات الغذائية

جهة بني ملال تدعم الاستثمارات بالصناعات الغذائية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 11 ماي 2018 - 08:01

تم استكمال أشغال تجهيز الشطر الأول من مشروع قطب الصناعات الغذائية لجهة بني ملال خنيفرة، الذي يعتبر الأكبر من ضمن ستة أقطاب صناعية متضمنة بمخطط المغرب الأخضر، والذي يمتد على مساحة تقدر بـ 208 هكتارات، ويتضمن قطب الجودة الذي انتهت الأشغال به بنسبة 100%، ويحتض فضاءات خدماتية وبنكية وشباك وحيد لتسهيل المساطر الإدارية، ومرافق للمواكبة، ومركز للتكوين المهني لتأهيل الموارد البشرية.

وقد شكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة، رفقة رئيس مجلس الجهة، مناسبة لاستعراض المجهودات التي تبذلها الجهة لتحفيز الاستثمارات وتأهيل التراب الجهوي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المغاربة والأجانب، وجعل الجهة قطبا متخصصا في الصناعات الغذائية بالشكل الذي يمكن من تثمين المنتجات الفلاحية والرفع من قيمتها الإضافية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية.

وقد تطرق إبراهيم مجاهد، رئيس الجهة، في معرض تدخله، إلى الاستراتيجية الجهوية لدعم الاستثمار الصناعي والسياحي من خلال المساهمة في اقتناء العقار الصناعي بـ 200 درهم للمتر المربع، مع حوافز إضافية بالنسبة للمشاريع الكبرى الأكثر ابتكارا، وحماية البيئة.

وعرف اللقاء التواصلي توقيع اتفاقية للشراكة بين المركز الجهوي للاستثمار والشركة المجهزة لقطب الصناعات الغذائية، تقضي بإحداث شباك وحيد لتسهيل الحصول على التراخيص القانونية والمواكبة التقنية والمالية.

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