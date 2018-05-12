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مديرية سيدي سليمان تحتفي بميلاد ولي العهد

مديرية سيدي سليمان تحتفي بميلاد ولي العهد
هسبريس من الرباط
السبت 12 ماي 2018 - 08:37

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي سليمان الملتقى الثالث للإبداعات التلاميذية ورياضة الشطرنج المدرسي تحت شعار: "جميعا من أجل ترسيخ قيم المواطنة في سلوك المتعلمين"، وذلك احتفاء بالذكرى الخامسة عشرة لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وعرفت الفعالية، وفق بلاغ صادر عن المديرية، إجراء نهائيات المنافسات الإقليمية في رياضة الشطرنج المدرسي بمشاركة 100 تلميذ وتلميذة، وعرض مختلف الإبداعات والابتكارات التلاميذية في مجالات مختلفة لقرابة 100 متعلم ومتعلمة؛ وكذلك اختتام منافسة أولمبياد الرياضيات الخاص بالسلك الابتدائي، بمشاركة 15 تلميذا وتلميذة، إضافة إلى تقديم وصلات غنائية وموسيقية، وإقامة معرض صور للملوك العلويين على مر التاريخ للفنانة التشكيلية ماجدة الشلحاوي.

وأضاف البلاغ ذاته أن اختيار هذه الأنشطة "يأتي انسجاما مع رافعات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030/2015، خاصة الرافعة العشرون حول الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة".

من جانبها اعتبرت عزيزة الحشالفة، المديرة الإقليمية للوزارة بسيدي سليمان، أن الاحتفال بهذه الذكرى "له أكثر من مغزى، لكن يبقى أهمها غرس الروح الوطنية في نفوس المتعلمات والمتعلمين وتقوية الإحساس بالانتماء إلى الوطن، والتنزيل السليم والأجرأة الفعالة لرافعات الرؤية الإستراتيجية ومشاريع الإصلاح".

جدير بالذكر أن التظاهرة نظمت بشراكة مع جمعية تنمية القدرات الفكرية وتلقين الشطرنج، والفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، وعرفت توزيع جوائز قيمة على الفائزات والفائزين وتكريم كل المشاركين بشواهد تقديرية.

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