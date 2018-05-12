"قادمون وقادرون" تناقش أوضاع نساء صفرو

هسبريس من الرباط

نظمت حركة "قادمون وقادرون - مغرب المستقبل"، بالمركب السوسيو ثقافي بصفرو، ندوة إقليمية حول موضوع "الوضع الصحي للمرأة وتمكينها في التنمية الاجتماعية"؛ وذلك بمناسبة الجمع العام التأسيسي لهيئة "نساء إقليم صفرو المستقبل".

وفي بداية الندوة قدمت تورية دمري، رئيسة اللجنة التحضيرية، كلمة افتتاحية سلطت فيها الضوء على السياق العام الذي يأتي فيه هذا اللقاء التنظيمي، مستحضرة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة بإقليم صفرو وضرورة النهوض بها انطلاقا من أهداف الحركة، انسجاما مع روح دستور 2011 وما تنص عليه المواثيق الوطنية والدولية.

كما استعرض المصطفى المريزق، رئيس حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، في الندوة ذاتها، الخطوط العامة لبرنامج الحركة، وأهمية التنظيمات الذاتية الشعبية في الدفاع عن المرأة القروية ضد المرض والفقر والهشاشة، وضد كل أشكال الاستبعاد الاجتماعي المتمثلة في غياب بنيات الخدمات الاجتماعية، مستحضرا الأدوار الريادية للنساء في التنمية المحلية الذاتية، في غياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم القدرات، وفي غياب سياسات حكومية شعبية ووطنية لإخراج العالم القروي من العزلة عبر التوزيع العادل للثروات، وضمان العدالة المجالية، وتفعيل مبدأ التضامن بين الجهات.

وبخصوص الأوضاع الاجتماعية للمرأة بإقليم صفرو قدمت أم هاني الدلائي، أستاذة باحثة في الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عرضا مفصلا تناولت فيه بالتحليل الملموس معاناة النساء القرويات من أجل لقمة العيش الكريم، مستحضرة فقرات من تاريخ المغرب المؤنث، والحاجة إلى استحضار المرأة والحديث عنها كفاعل تنموي وشريك مجتمعي.

من جهته، أكد خالد مبتهج، إطار بوزارة الصحة، أن الصحة حق من حقوق الإنسان، وموضع اعتراف دستوري ودولي، باعتبارها أساس السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، معتبرا أن "الترسانة القانونية في قطاع الصحة لا تكفي لتسهيل الولوجية إلى الخدمات الطبية، لأن ورش الصحة ورش كبير يحتاج إلى مجهودات جبارة من طرف جميع المتدخلين".

وفي آخر اللقاء تم التصويت على القانون الأساسي للهيئة بالإجماع، وانتخاب مكتب تنفيذي جاءت تشكيلته على الشكل التالي:

الرئيسة: نادية بكار

نائبة الأولى: زهرة شكرانال

النائبة الثانية: حفيظة العلام

الكاتبة العامة: جميلة جريفة

نائبة الكاتبة العامة: مليكة دمري

أمينة المال: تورية دمري

نائبة أمينة المال: نجاة المسيح

المستشارات:

الرميد الهام

خضيرة مريم

خديجة المدياني