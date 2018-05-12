جمعية البوعمريين بمراكش تتهم نظارة الأوقاف

إبراهيم مغراوي

نظمت جمعية البوعمريين، أمام مقر وزارة الأوقاف بباب إغلي بمدينة مراكش، وقفة احتجاجية تنديدا بما أسموه "انتهاكات وخروقات خطيرة عرفها حبوس الشيخ سيدي أبي عمر من مدة طويلة".

ورفع المحتجون شعارات عدة من قبيل: "والناظر سير فحالك والحبوس ماشي ديالك"، و"هذا عيب هذا عار والحبوس في خطر"، و"الناظر قول لينا بشحال بعتينا".

أشرف البوعمري، رئيس الجمعية سالفة الذكر، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس، أن أعضاءها "يعانون من ظلم وفساد بعض موظفي نظارة أوقاف مراكش"، مضيفا: "فوجئنا يوم الخامس من أبريل الماضي، حين كنا بصدد اختيار ناظر حبوس أبي عمر، واكتشفنا يوم الجمع العام أن المرشح لهذه المهمة تقدم بتوكيلات مزورة".

وأردف المتحدث نفسه قائلا: "لقد تقدمنا أمام ناظر الأوقاف بتعرض بعد أن عبرنا عن احتجاجنا؛ لكن هذا المسؤول لم يبال بتذمرنا وبعدها بـ15 يوما أعلن عن النتيجة"، مؤكدا أن "الجمع العام المذكور عرف عدة خروقات؛ منها شبهة الرشوة والمحسوبية واحتكار المعلومة التي هي حق دستوري، وشبهة التدليس من بعض الموظفين الذين باعوا ذمتهم ودينهم بعرض من الدنيا زائل"، وفق تعبير أشرف البوعمري.

في المقابل، قال عبد الرحيم بغزلي، ناظر أوقاف إقليم مراكش، لهسبريس، إن "الوزارة هي التي تملك شرعية تعيين من سيقوم بتدبير الحبوس".

وأضاف المسؤول ذاته أنه ربط الاتصال بإدارته المركزية، التي طلبت منه عدم الرد على الملاحظات السابق ذكرها، ما دامت هذه القضية بيد القضاء"، موردا: "وإلى أن تقول العدالة كلمتها في هذا الملف حينئذ يمكن له الرد على الاتهامات المومأ إليها فوق"، بتعبيره.