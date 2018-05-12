مَرصدٌ يعيب استنزاف الملايين في تظاهرات تنغير

محمد آيت حساين

ذكر مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة أنه في إطار رصده وتتبعه للسياسات الثقافية بإقليم تنغير، بشكل خاص، وبجهة درعة تافيلالت بشكل عام، توقف "عند التراكم العددي الذي حققته هذه المنطقة في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة والمختلفة"، مضيفا أن "عدد هذه الفعاليات من المرتقب أن يرتفع، خاصة بعد مصادقة المجلس الجهوي على رزمة من مشاريع المهرجانات والملتقيات الجديدة".

وأكد المرصد، في تقريره حول "غياب تقييم جدوى مهرجانات تستنزف الملايين"، تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، أن "العديد من التقارير الإعلامية والحقوقية سجلت أن هذه التظاهرات تخلق جدلا حول الجدوى منها، ومدى تحقيقها لأهدافها المعلنة، ومدى قبولها أو رفضها من طرف المواطنين"، مشيرا إلى أن "أغلب هذه التظاهرات يتم تمويلها من المال العمومي، سواء من المجالس المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، وتسير في الغالب من طرف مؤسسات وهيئات منتخبة أو جمعيات لها ارتباطات بمستشارين جماعيين أو برلمانيين".

وأوضح التقرير ذاته أن هذه الأنشطة تتراوح ميزانياتها بين 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم، مشيرا إلى أن الرأي العام منقسم بين مؤيد داعم وبين معارض مطالب بالإلغاء، وتحويل الاعتمادات التي تخصص لمثل هذه الأنشطة إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة. وأضاف أن إقليم تنغير يعرف تنظيم مهرجانات كبرى عديدة، لكن بعضها محدود الإشعاع، وزاد: "وهو تراكم عددي هام كان إلى وقت قريب مطلبا ملحا لتحفيز التنشيط المجالي والترابي للمنطقة، باعتبار هذه الأنشطة وسيلة لاكتشاف وتثمين الطاقات والمؤهلات المحلية والتعريف بها وطنيا ودوليا".

وجاء في التقرير أنه "من منطلق إيماننا بأن أساس التنمية هو تنمية الوعي والفكر والإبداع، إذ نعتبر أن السؤال الثقافي عماد أي مخططات وبرامج ومشاريع مجتمعية، ولا نعتبر الهم الثقافي بذخا وترفا فكريا يجب تأجيله إلى أن ننتهي من النضال لتحقيق أولويات معينة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بل نرى أن التنمية كل لا يمكن تجزيئه، بل ربما الثقافة، بمعناها العام، هي أولى الأولويات".

وأكد مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة أنه "لم يعد مقبولا أن تصرف ملايين الدراهم من المال العام على تظاهرات دامت سنوات دون القيام بدراسة جدواها وتقييمها تقييما خارجيا، والاكتفاء فقط بالتقارير الداخلية التي هي في غالب الأحيان تبرير قانوني محاسباتي للمداخيل والمصاريف، واجتماعات تبادل المجاملات، دون الاحتكام إلى تحليل آليات تحقق الأهداف من جهة، وكذا مدى ملاءمة الاعتمادات المخصصة مع ما يتم إنجازه وتحقيقه".

وأضاف أن الوقت الراهن يستوجب وضع رؤية إستراتيجية للسياسات الثقافية بالمنطقة لتحقيق التكامل الإيجابي بين المشاريع، والقضاء على التقاطب والتنافس غير المنتج، ونوع من الاعتباطية والمناسباتية والعشوائية في الأنشطة، داعيا الفاعلين الترابيين والفعاليات المدنية إلى تقييم علمي خارجي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالمنطقة، لقياس مدى جدواها، وآثارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للارتقاء بها إلى برامج ومشاريع نوعية.

كما التمس المرصد من جميع المتدخلين التنسيق الأفقي بين منظمي التظاهرات للتوجه نحو التخصص والتنوع والإبداع، عوض الاستنساخ والتكرار والقرصنة، وكذا وضع خريطة للتظاهرات الثقافية والفنية والرياضية، وتوزيعها على السنة كلها، عوض تكديسها في فترة محدودة، لتعيش المنطقة كسادا ثقافيا في باقي الأشهر.