قافلة طبية تزور مقريصات ضواحي وزان‎

هسبريس من وزان

تكريسا لروح التضامن بين شرائح المجتمع، خصّ طلبة منهدسون ساكنة جماعة مقريصات بإقليم وزان بقافلة تضامنية وطبية؛ وهو الموعد الذي يأتي في إطار شراكة بين جمعية أجيال للتنمية و"club Rotary. Ass. tous pour la santé"، وبتعاون وتنسيق مع السلطات المحلية.

الحملة الطبية التي احتضنها فضاء المركز الصحي الجماعي بمقريصات، السبت، عرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية لفائدة شريحة عريضة من ساكنة المنطقة والقرى المجاورة لها؛ كما تم توزيع أدوية بالمناسبة، استفاد منها 250 شخصا ينحدرون من طبقات اجتماعية تعاني "الهشاشة".

ويراهن منظمو النشاط الخيري على تقديم خدمات طبية وتقريب العلاج من ساكنة الجماعة الترابية، مع تخصيص حصص للتوجيه المدرسي لفائدة تلاميذ الإعدادي والثانوي، وهي المهمة التي يقف وراءها طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA).

وبالموازاة مع ذلك عرف الموعد التضامني والخيري زيارة فضاء مدرسة "مسقة كم"، وإعدادية الجماعة الترابية، قصد إعداد فضائهما من خلال رسم جداريات وطلاء جدرانهما بهدف تحسين ظروف تمدرس أطفال القرى. كما عرف الموعد توزيع ملابس على نزلاء دار الطالب ودار الطالبة بالجماعة ذاتها.