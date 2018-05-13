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"مسابقة الزهراوين" تخلق تنافسا قرآنيا بخريبكة

"مسابقة الزهراوين" تخلق تنافسا قرآنيا بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 13 ماي 2018 - 11:09

فازت الطفلة فاطمة الزهراء مكرم من مسجد المكي الناصري بالمرتبة الأولى في مسابقة "الزهراوين" القرآنية بخريبكة، تلتها الطفلة فاطمة بوسلامة من مسجد ورش في المرتبة الثانية؛ فيما جاءت المرتبة الثالثة مناصفة بين الطفلتين مريم بوجو من مسجد طيبة، وعائشة الخراز من مسجد الإيمان بخريبكة.

وجرى إعلان النتائج النهائية لمسابقة الزهراوين خلال "اليوم القرآني السنوي السادس للحافظات"، الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بخريبكة ليلة الجمعة بالقاعة الكبرى للمركب الثقافي بالمدينة ذاتها، وذلك تحت شعار "بُشراكِ حافظة القرآن".

وإلى جانب مسابقة الزهراوين، تضمن اليوم القرآني للحافظات تنظيم مجموعة من الفقرات الدينية التنشيطية، من ضمنها قراءة قرآنية جماعية من أداء مستفيدات المسجد العتيق بخريبكة، ولوحة شعرية أداها براعم الأفنان، وخاطرة بعنوان "يا قارئة القرآن"، وقراءة تجويدية ثنائية.

وعرف الحفل تنظيم فقرة "نماذج للاقتداء"، تهمّ تجربة أسرة مغربية مع القرآن، إضافة إلى عرض لوحة ميمية من أداء براعم مسجد عمر بن عبد العزيز بخريبكة، وشريط مصور عن جهود خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة في تحفيظ القرآن الكريم.

وموازاة مع تتويج الفائزات في مسابقة الزهراوين القرآنية استغل منظمو الحفل المناسبة لتكريم حافظتين للقرآن الكريم، وهما سميرة الربيب، من مسجد ورش بمدينة خريبكة، ومينة الشمة، من مسجد بدر بمدينة بوجنيبة.

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