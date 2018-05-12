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كُتّاب وآراء
تلاميذ وسطٍ قرويّ يُنهون الأيام الربيعية بسطات
أسدل الستار اليوم السبت على "الأيام الربيعية" التي نظمتها مجموعة مدارس لكرايم، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، لفائدة تلاميذ الوَسَط القروي بمنطقة أولاد سعيد، تفعيلا لدور الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية.
وعرفت "الأيام الربيعية" تنظيم أنشطة فنية وموسيقية وتربوية، لغرس القيم الوطنية في نفوس الناشئة، من خلال التذكير بملحمة المسيرة الخضراء في ذكراها الثانية والأربعين، وتجسيدها من خلال مسرحيات وعروض من قبل أندية المؤسسة التعليمية.
محمد منفلوطي، المدير التربوي لمجموعة مدارس لكرايم، قال في تصريح لهسبريس إن "الأيام الربيعية لفائدة تلاميذ المؤسسة بالعالم القروي تدخل في إطار تنفيذ البرنامج السنوي المسطّر من قبل الأطر التعليمية والإدارية، بحضور المدير الإقليمي، من خلال تفعيل أدوار الحياة المدرسية في التنشيط وزرع القيم وتحبيب المؤسسة للمتعلمين".
وأضاف المنفلوطي أن المؤسسة التربوية تضم عددا من الأندية، كنادي البيئة والكتاب، ونادي الصحافة المدرسية، "بهدف الانخراط التلقائي للتلاميذ في الحياة المدرسية، وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب وربطها بمحيط المدرسة، وإتاحة هامش الحرية والإبداع في إبراز المواهب، خاصة في المجال الإعلامي"، وفق تعبيره.