"محبو وزان" يجمعون عشاق الطرب بدار الضمانة

هسبريس من وزان

على غرار الدورات التسع السابقة، وعلى إيقاع نغمات راقية تمزج بين أصالة الفن الأندلسي وعراقة الطرب، نطقت آلات "المعلمين" بألحان موسيقية أندلسية عذبة، وصدحت أصوات شجية بقصائد عذبة أمتعت جمهور مدينة وزان خلال حفل أندلسي نظمته جمعية "محبو وزان"، بدار الشباب "المسيرة" بالمدينة ذاتها، تحت شعار "وزان أرض الحضارة، الثقافة، الفن".

الحفل الربيعي الأندلسي، الذي يطفئ شمعته التاسعة، عرف حضورا وازنا لشخصيات سياسية وعمومية، كما شكل فرصة لمعانقة طرب الآلة وإيقاعاته التي شنفت آذان الوزانيين؛ وهو الموعد الذي يسعى من خلاله المنظمون إلى إحياء التراث وتوثيقه، وسط حضور لافت لسياح أجانب تفاعلوا بعفوية مع نغمات المقطوعات التي عزفها أعضاء الجوق الموسيقي.

واستمتع الجمهور، الذي حج إلى هذا الحفل، بوصلات إنشادية وإيقاعات أندلسية من إبداع أعضاء الجوق، ومنشدين وفنانين من مدن سلا والرباط وطنجة ومكناس ووزان. كما كان الحفل مناسبة للاحتفاء والاعتراف والامتنان، في مبادرة تروم تكريس هذه الثقافة عبر تكريم مندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان، إلى جانب تكريم هشام وقاس، مدير المركز الاستشفائي "أبو القاسم الزهراوي" بوزان، وكل الأطر الطبية والتمريضية المشتغلة بالمركز الاستشفائي ذاته.

ويشكل هذا الحفل، الذي استمر إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت، تخليدا سنويا تواظب جمعية "محبو وزان" على تنظيمه بصفة دورية، ويراهن من خلاله المنظمون، وهم نخبة من أبناء "دار الضمانة"، على تأثيث المشهد الثقافي بأنشطة مختلفة ذات طابع فني، وآخر اجتماعي وصحي تضامني للمساهمة في التنمية البشرية بالمدينة، والترويج للمدينة الجبلية، والمساهمة في إشعاعها ورقيها.