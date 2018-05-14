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كُتّاب وآراء
مبادرة تدخل الابتسامة على فرعية " أفرا" بِزومي
نطم شباب "فاميلي سمايل"، بشراكة مع مدرسة شباب أولمبيك وزان لكرة السلة، ورشا فنيا ونشاطا رياضيا يروم تأهيل فضاء فرعية "أفرا"، التابعة لمجموعة مدارس "سد الوحدة" بجماعة زومي بإقليم وزان، حيث تمّ خلال الورش طلاء جدران الفصول، وإصلاح فضاء المؤسسة التربوية، وتأهيل مرافقها الصحية.
وقالت خديجة دحمان، منسقة مجموعة "فاميلي سمايل"، إن "النشاط الخيري التضامني في نسخته الثانية، والذي اختير له شعار: challenge for change ، عرف تنظيم أنشطة فنية ورياضية وورشات رسم جداريات والتشجير بفضاء الفرعية وسط جماعة زومي، بمشاركة أعضاء التنظيم، الذين جمعهم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كفضاء للتواصل ومشاركة الأفكار، قبل أن تجمعهم المبادرات المدنية التضامنية، التي تستهدف الفئات والمناطق في وضعية هشاشة".
وأضافت دحمان، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن برنامج النشاط كان حافلا بالإنجازات، التي تنوعت مواضيعها بين ما هو تربوي وبيئي وسياحي وتراثي، مشيرة إلى أن هذا النشاط لاقى استحسانا لدى التلاميذ والساكنة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن رهان "فاميلي سمايل" يبقى رسم البهجة والابتسامة على وجوه الأطفال الصغار من أبناء القرى ودعم تمدرسهم، إلى جانب الترويج للسياحة الإيكولوجية والتضامنية"، مستحضرة في الوقت ذاته "اتساع دائرة المتعاطفين والمؤمنين برسالة التطوع والعمل المدني التي تتبناها المجموعة"، ومشيرة إلى تمكين أطفال المنطقة من أدوات مدرسية وعدد من الإعانات.