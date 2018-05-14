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الرئيسية | جهات | جماعة غيات توضح بشأن تكريم رئيسها السابق

جماعة غيات توضح بشأن تكريم رئيسها السابق

جماعة غيات توضح بشأن تكريم رئيسها السابق
ابراهيم مغراوي
الاثنين 14 ماي 2018 - 04:48

قال عبد الجليل بونيت، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي غيات، إن حفل تكريم مسؤول جماعي سابق "قامت به جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الترابية سيدي غيات، واستدعت للتكريم جميع أعضاء المجلس والفعاليات الجمعوية وكل من عبر عن رغبته في الحضور".

وكشف بونيت أنه "خلال التكريم، قدمت للمحتفى به عدة هدايا لم تكن ضمنها هدية المجلس"، وقال: "هذا التكريم لمحمد بلواد هو رد الاعتبار لهذا الشخص الذي عبر خلال الحفل أنه مستعد للذهاب إلى السجن لأنه في عز الجفاف وفر الماء الشروب للساكنة، ولم تتدخل جهات الوصاية لتمنعه من إبرام الصفقات"، وفق قوله.

"المحتفى به كرئيس سابق كان كل همه هو حل مشكل شح الماء بأي ثمن، والآن تتم محاكمته لأنه أشرك الجمعيات في الأشغال، ووفر الماء الشروب"، يشرح بونيت، مختتما توضيحه بأن محمد بلواد "متهم كباقي المتهمين في مرحلة الاستئناف، ولم تتم إدانته بعد".

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