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لقاء أدبي ينثر "ترانيم العشق" بمدينة خريبكة

لقاء أدبي ينثر "ترانيم العشق" بمدينة خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 13 ماي 2018 - 23:13

اجتمع عدد من الكتاب والشعراء والمثقفين وفعاليات من المجتمع المدني، عشية الأحد، بالقاعة الكبرى للخزانة الوسائطية ابن خلدون بمدينة خريبكة، من أجل نَثْر بعض "ترانيم العشق على هيكل عشتروت"، على إيقاعات موسيقى العود والكمان.

اللقاء الأدبي، المنظّم بمناسبة فعاليات أسبوع الكتاب، تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال بخريبكة، عرف توقيع ديوان "ترانيم العشق على هيكل عشتروت" للشاعر محمد نخال، وهو عمل يضمّ عشرين قصيدة.

وقد تم خلال اللقاء تقديم قراءة نقدية للديوان من طرف الناقد الميلودي سعيد، فيما أشرف عبد الرحمان مسحت، عضو اتحاد كتاب المغرب، على تأطير وتنظيم فقرات النشاط، التي شملت نقاشات أدبية ووصلات موسيقية.

وقد قام الإطار الإداري والتربوي محمد نخال، ابن مدينة وادي زم، على توقيع عدد من نسخ ديوانه، وتوزيعها على ضيوفه ومتتبعي أعماله.

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