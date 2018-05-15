"بناء مغشوش" يهدد وحدة تبريد ضواحي تزارين

محمد ايت حساين

دقّ عددٌ من المهنيين في إنتاج التمور والفلاحين بقيادة تزارين إقليم زاكورة ناقوس الخطر، بسبب ما وصفوها بـ"الاختلالات التي شابت أشغال بناء جزءين من الوحدة التبريدية لمعيدر".

وأوضح المهنيون والفلاحون "أن أشغال بناء قاعة الاجتماعات والممر المؤدي إلى غرفتي التبريد السلبية والايجابية عرفت رداءة واختلالات، ولم تحترم المعايير المحددة والمطلوبة في مثل هذه الأشغال".

سعيد الهموس، أحد المهنيين في إنتاج التمور، أكد أن هذه الوحدة التي أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي صفقة بنائها تشكل خطرا محدقا بحياة الفلاحين والزوار، وتنذر بكارثة حقيقية في حالة عدم تدخل عزيز أخنوش، الوزير الوصي على قطاع الفلاحة، من أجل إعطاء تعليماته لإعادة بنائها من جديد".

وشدد الهموس على أنه "ضرورة فتح تحقيق مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كونه لم يقم بواجبه الرقابي؛ وهو ما تسبب في ضياع أموال كثيرة في أشغال غير صالحة"، وفق تعبيره.

واستطرد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن مكتب الدراسات الذي كلفته إحدى الشركات المكلفة ببناء هذه الوحدة سلم شهادة كون الأشغال جيدة ولا تدعو إلى القلق؛ وهو ما نفاه مختبر آخر كلفته وزارة الفلاحية، مؤكدا أن الأشغال يمكن أن تهدد سلامة عمال البناء ومن سيستغل البناية مستقبلا"، مستدركا "يجب محاسبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة سواء من الإدارة أو من المختبر".

من جهته، قال مسؤول بداخل مجموعة ذات النفع الاقتصادي بحوض المعيدر، المكلفة بتسيير الوحدة التبريدية، في تصريح لهسبريس، إن "مكتب المجموعة يرفض تسليم مفاتيح هذه الوحدة حتى يتم الانتهاء من الأشغال وتجهيزها بجميع التجهيزات الموجودة بدفتر التحملات"، مضيفا أن "الوحدة التبريدية ليست في ملك المجموعة بل هي ملك جميع فلاحي المنطقة".

وأضاف المسؤول ذاته: "يجب على المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بصفته حاملا للمشروع أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في هذه الفضيحة"، مشيرا إلى أن "هذه الفضيحة والاختلالات تستدعي إيفاد لجنة وزارية مركزية للوقوف على جودة الأشغال وتقديم المتورطين أمام العدالة"، ومحملا المسؤولية للمكلفين بتتبع الأشغال "في حال انهيار البناية فوق رؤوس الفلاحين أو أعضاء المجموعة التي ستستغل الوحدة التبريدية مستقبلا"، وملتمسا من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، تتبع ملف هذه الوحدة شخصيا، حتى لا يتم التلاعب في أشغال بنائها مرة أخرى.

ومن أجل نيل تعليق صالح اغزاف، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، أجرت جريدة هسبريس الإلكترونية، منذ يوم السبت إلى غاية صباح اليوم الاثنين، بالمسؤول المعني، دون مجيب، بالرغم من توصله برسائل من تطبيق "الواتساب".