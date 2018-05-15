توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بداخل المملكة ، والجنوب - الشرقي للبلاد ، وكذا بداخل الأقاليم الصحراوية .

كما ستتشكل سحب منخفضة وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل .

وخلال الظهيرة ، ستظهر سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، والجنوب - الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وستعطي زخات رعدية محلية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة وقليلة السحب بباقي المناطق الأخرى .

أما الرياح، فستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ، ومن القطاع الشمالي بالجنوب والشمال ، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة .

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا ، ستتراوح ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات ، وما بين 10 و16 درجة بالشمال ،والوسط،ومنطقة هضاب الفوسفاط، ووالماس،وشمال الأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 16 و22 درجة بالجنوب - الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بكل من المرتفعات والسواحل وشمال المنطقة الشرقية ، وما بين 26 و31 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس ، والسايس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و33 درجة بسهول اللوكوس والغرب والرحامنة وتانسيفت، وما بين 32 و 38 درجة بالسفوح الجنوبية - الشرقية وجنوب البلاد.

بخصوص التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية بالميليمتر، لم يسجل أي شيء.

بالنسبة للبحر ، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ومهدية ، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .