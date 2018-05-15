تكوين مغربيات في الدبلوماسية وقواعد الأمم المتحدة

هسبريس من الرباط

نظمت جمعية "بدونها لن أكون"، بشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، الدورة الثانية من الأكاديمية الدبلوماسية للشابات، على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الرباط.

وتشارك في هذه الدورة 20 شابة من مختلف مدن المغرب، تهدف الأكاديمية إلى تعزيز قدراتهن في الخطابة والقيادة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكينهن من تقنيات العمل الدبلوماسي وقواعد الأمم المتحدة، من خلال ترسيخ المبادئ الأساسية للأمم المتحدة وهيئاتها، وكذا تطوير المستوى البحثي والمعرفي للمشاركات من خلال بحثهن العميق وتقصيهن عن مواقف الدول التي سيمثلنها، وتطوير مهاراتهن الشخصية كالمفاوضات والإقناع والخطابة.

كما تهدف الأكاديمية إلى تعزيز قدرات الشابات على اتخاذ القرارات ونقل صورة المغرب إلى المجتمع الدولي، وإيصال صوت المغرب إلى الأعضاء في المنظمة والعمل على مناصرة القضية الوطنية، وخلق شابات قادرات على تمثيل المغرب أمام المجتمع الدولي.

وقد عمل على تنشيط هذه الدورة كل من إمامي ماء العينين، الممثل العام لنموذج الأمم المتحدة بالمغرب، ورجاء، العضو بلجنة نموذج الأمم المتحدة، الذين قدما للمشاركات نظرة شاملة حول أعمال الأمم المتحدة ومجالسها وتأثيرها في المجتمع الدولي.

وقد قامت المشاركات بلعب دور مندوبين من مختلف البلدان يعملون كأعضاء في لجان الأمم المتحدة، لمناقشة قضية دور النساء في تحقيق السلم والأمن، وقمن بصياغة مواقف تفاوضية تستند إلى المصالح الفعلية للدول التي يمثلنها.

وقال إمامي، في تصريح لهسبريس، إن الأكاديمية الدبلوماسية للشابات تتماشى مع أهداف نموذج الأمم المتحدة، الذي يديره، المتمثلة أساسا في دعم قدرات الشباب في كل ما هو دبلوماسي من أجندات دولية تقوم منظمة الأمم المتحدة بمعالجتها، من خلال تعزيز قدرات المشاركات حول بروتوكول الأمم المتحدة، وكذا تمكين المرأة في بناء السلم والسلام.

وأكد إمامي أن هذه الورشة كانت ناجحة؛ حيث تم تقديم بروتوكول الأمم المتحدة بطريقة مبسطة توضح للمشاركات الدور الذي تضطلع به الدبلوماسيات لصناعة القرار الدولي.

من جهته، أكد يوسف غرادي، رئيس جمعية "بدونها لن أكون"، أنه تم اعتماد معايير صارمة لاختيار المشاركات في هذه الأكاديمية، موضحا أنه تم التوصل بما يزيد عن 200 طلب ترشيح عبر الإنترنيت، قامت لجنة منبثقة عن الجمعية بدراستها واختيار عشرين شابة تتراوح أعمارهن بين 19 و24 سنة، وأضاف أن الهدف من هذه الأكاديمية هو تهييئ هؤلاء الشابات لتمثيل المغرب أمام المجتمع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من الأكاديمية الدبلوماسية للشابات سبق أن نظمت، في يناير الماضي بالرباط، بتأطير من الخبير الألماني اندرياس مارشيتي حول تعزيز قدرات الشابات في القيادة والخطابة، وامتدت على مدى ثلاث أيام.