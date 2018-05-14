مناظرة بأسا تبحث برامج التنمية ومشاريع الاستدامة

هسبريس من الرباط

قال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، هناك "حاجة ملحة إلى ائتلاف واسع بين السياسات العامة والمجتمع المدني وبين مختلف الجهات الفاعلة لضمان نجاح أي مشروع تنموي يخضع لمعايير الاستدامة". جاء ذلك خلال كلمة للحافي في المناظرة الإقليمية الثانية للتنمية بإقليم أسا الزاك، المنظمة من طرف المجلس الإقليمي تحت شعار "الالتقائية في برامج التنمية ومعايير الاستدامة".

وعرفت فعاليات هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مداخلات بين مختلف المشاركين من وزارات معنية وأساتذة باحثين وخبراء، حول قضايا تهم التنمية المستدامة من قبيل "دور القطاعات المنتجة للثروة في إعادة بناء محركات النمو الاقتصادي"، "النظم الطبيعية الصحراوية: من أجل تأمين الربط القاري الإيكولوجي بين أوروبا وإفريقيا"، "البرامج التكميلية الأكثر تحقيقا للتنمية البشرية"، و"الاقتصاد الأخضر".

كما شهدت التظاهرة نفسها توقيع اتفاقية شراكة بين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وعمالة إقليم أسا الزاك والمجلس الإقليمي لأسا الزاك، تخص المحافظة على الموارد الطبيعية بالإقليم وتنميتها وتثمينها، بغلاف مالي يقدر بـ 190 مليونا و700 ألف درهم (190.700.000,00).

وستلتزم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وفق المصدر ذاته، بموجب هذه الاتفاقية، بدراسة فتح وصيانة مسالك غابوية، وخلق نقط الماء، والمحافظة على التربة والمياه، ومحاربة زحف الرمال وصيانة المنشآت القديمة، وتخليف التشكيلات الغابوية المحلية وتحسن المراعي وصيانة المغروسات القديمة، والحراسة وإنتاج وتزويد المدارس والمؤسسات العمومية بالشتائل الغابوية، وسلاسل إنتاج العسل من شراء وتوزيع الأجباح لخلق أنشطة مدرة للدخل، وكذا إحداث وتهيئة محطة لتأقلم الوحيش الصحراوي.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم خلال هذه التظاهرة زيارة الحزامين الأخضرين بكل من جماعة البويرات وجماعة الزاك، للوقوف على أهم ما تم إنجازه.

حري بالذكر أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر "تعمل على تقوية البرامج المتعلقة بمحاربة التصحر بالجهة حسب الإمكانات المتوفرة؛ وذلك في إطار مقاربة تشاركية تسمح بتضافر الجهود بمشاركة السكان وجميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، أخذا بعين الاعتبار الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمواقع المتضررة والمراد حمايتها. وبفضل هذه الاستراتيجية تم تحقيق العديد من المنجزات التي تدخل في إطار تفعيل سياسة برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر"، بتعبير البلاغ ذاته.