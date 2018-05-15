مشاريع ومركبات في ذكرى "المبادرة" بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخريبكة، في اجتماع ترأسه عامل الإقليم عشية أمس الاثنين، على الشطر الأول من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية، والبالغ عددها 33 مشروعا، بغلاف مالي يفوق 12.6 ملايين درهم، منها 11.6 ملايين درهم كتمويل من "المبادرة الوطنية".

ويأتي هذا الاجتماع، حسب معطيات صادرة عن عمالة الإقليم، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي اختير لها هذه السنة شعار "الشباب، محرك التنمية البشرية". وتم بالمناسبة تنظيم عدة أنشطة ثقافية ورياضية وموائد مستديرة وندوات لفائدة الشباب بالدرجة الأولى، وذلك من 6 ماي إلى غاية 19 منه.

وورد ضمن المعطيات ذاتها أن "هذه المشاريع همّت برنامج الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لوادي زم، وبلغ عددها 22 مشروعا بغلاف مالي يفوق 6.8 ملايين درهم، منها 6.4 ملايين درهم كمساهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما شمل البرنامج الوسط الحضري لأبي الجعد، حيث ناهز عدد المشاريع 11 مشروعا بتكلفة مالية فاقت 3.8 ملايين درهم، منها 3.2مليون درهم كتمويل من المبادرة الوطنية".

وأشرف عامل إقليم خريبكة على تسليم مفاتيح حافلة للنقل المدرسي إلى الجمعية الخيرية الإسلامية، وحافلة مماثلة وُضعت رهن إشارة جمعية سريع وادي زم لألعاب القوى، وسيارة إسعاف مجهزة لفائدة الهلال الأحمر بجماعة بوجنيبة، و15 دراجة ثلاثية العجلات مخصصة لنقل البضائع، في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لمدينة خريبكة؛ فيما أشارت معطيات العمالة إلى أن الغلاف المالي للمركبات الموزّعة ناهز 1 502 500 درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض الشركاء.