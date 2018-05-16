24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية (5.00)

  2. حموشي يفتحص الجمعية التعاضدية للأمن (5.00)

  3. أردوغان: عنف غزة "إبادة" وإسرائيل "إرهابية" (5.00)

  4. المقاطعة (5.00)

  5. اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 16 ماي 2018 - 05:55

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا قوية وأحيانا مرفوقة ببرد وهبات قوية تحت الرعد، وذلك فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والساحل الأطلسي والريف.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية أو أمطار ضعيفة عند الليلة الموالية فوق السواحل الممتدة ما بين أكادير وطرفاية.

وسيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة خلال الصباح والليل، مع تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بشمال البلاد والوسط والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع فوق السهول الداخلية الشمالية وستنخفض بباقي الجهات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز والساحل الأطلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.