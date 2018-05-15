24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. المقاطعة (5.00)

  2. الحكومة تنفي رفض تخفيض أسعار الحليب (5.00)

  3. أمن طنجة يحجز مئات الأقراص من "الإكستازي" (5.00)

  4. المغرب يخلد ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية (5.00)

  5. عبد النباوي يُحاصر المفسدين بمركز جديد لفضح الرشوة والابتزاز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نشرة خاصة: زخات رعدية قوية مرتقبة في المغرب

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية مرتقبة في المغرب

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية مرتقبة في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:45

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات رعدية قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثانية من زوال يوم الأربعاء 16 ماي، إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس 17 ماي بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن هذه الزخات الرعدية التي ستكون مصحوبة برياح قوية وبرد، وقد تكون محليا جد قوية خاصة بالأقاليم التابعة للأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، ستهم يوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى منتصف الليل، أقاليم شيشاوة، والحوز، ومراكش، وأزيلال، وتارودانت، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، والفقيه بن صالح، وبني ملال، وميدلت، وخنيفرة، وخريبكة، وإفران، وتازة، وكرسيف، وتاوريرت، وبولمان، وفكيك، وجرادة، ووجدة، وبركان.

وخلال يوم الخميس من منتصف الليل إلى منتصف النهار، ستهم هذه الزخات الرعدية أقاليم وجدة، وبركان، والناظور، والدريوش، والحسيمة، وإفران، وتازة، وكرسيف، وجرادة، والفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، والخميسات، وميدلت، وبولمان، والحاجب، وفاس، ومكناس، وصفرو، ومولاي يعقوب.

وأضاف المصدر أن زخات رعدية محليا معتدلة ستهم اليوم الثلاثاء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى منتصف الليل، إقليم فكيك، وأن منطقة طنجة ستعرف غدا الأربعاء هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية (60 إلى 70 كلم في الساعة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hassan الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:03
الله يحضر السلامة
ويحفظ بلادنا العزيزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - Mr Mohcine Lebbar Fes الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:11
الحمد لله بشرة خير سنستقبل سيدنا رمضان بجو بارد . رمضان مبارك سعيد على جميع الامة العربية و خاصة ملكنا محمد السادس و كافة الشعب المغربي .. رمضان للعبادة وليس للأكل و السهير ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - abdo الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:20
نسال الله السلامة قريبا سترى الاعاصير في المغرب .لطفك يالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.