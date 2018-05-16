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الرئيسية | جهات | منتخبو المحمدية يرفضون دفتر تحملات النظافة

منتخبو المحمدية يرفضون دفتر تحملات النظافة

منتخبو المحمدية يرفضون دفتر تحملات النظافة
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 16 ماي 2018 - 11:32

رفض أعضاء المجلس الجماعي بالمحمدية دفتر التحملات الذي أعدته الجماعة لتدبير قطاع النظافة، معتبرين أنه لا يساير طموحات الساكنة ولن يمكن من القضاء على النفايات المنتشرة بمختلف الأحياء.

ورأى أعضاء المجلس الجماعي، في دورة ماي، أن مسودة دفتر التحملات الذي تم عرضه سيرهن المدينة لمدة سبع سنوات لدى إحدى الشركات، مع أنه لا يلبي حاجيات الجماعة.

وقال المهدي المزواري، رئيس فريق مستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن دفتر التحملات "غير صالح"، مطالبا في الوقت نفسه بـ "وضع منهجية سليمة تنتج دفتر تحملات متوافق عليه من طرف مختلف مكونات المجلس الجماعي".

وأشار المزواري إلى ضرورة تشكيل لجنة تشرف على دفتر التحملات مكونة من مختلف الحساسيات بالمجلس، تتم المصادقة عليه من طرفها دون أن يكون محط معارضة في دورة مقبلة.

من جهته، محمد ولد هنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية المسير للمدينة، دعا إلى تشكيل لجنة برئاسة حسن عنترة، رئيس الجماعة، "من أجل إعداد دفتر تحملات جديد، تكون المعايير والبنود الواردة فيه أفضل من التي تم عرضها بالكناش الحالي الذي تم رفضه".

وفي الوقت الذي دعا فيه بعض المنتخبين إلى نهج مقاربة تشاركية في إعداد دفتر التحملات، خرجت نائبة الرئيس زهرة فرحاني لتهاجم مجموعة من المستشارين، مؤكدة أنهم "يتناقضون مع أنفسهم؛ إذ كانوا ضد نهج مقاربة تشاركية واليوم ينادون بها".

وتشهد مدينة المحمدية في الآونة الأخيرة انتشارا واضحا للنفايات في مختلف الشوارع والأحياء، إلى جانب تخلي نائب الرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن مهمته بمواكبة القطاع.

وعزت مصادر من داخل المجلس ضعف النظافة بالمدينة إلى قلة عدد الحاويات، التي ينص دفتر التحملات على أن الجماعة هي الجهة الملزمة بتجديدها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:01
اجيو اتشوفو اش دايرين المنتخبون عندنا في القرية احصين واتشوفو الازبال كدايرة راهم دايرين اللي ابغاو
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2 - واش الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:08
من مدينة الزهور قديما هل فعلا تهمكم مصلحة السكان ام ان المرميطة معجباكمش مكين ميتكرمط
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3 - محمود الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:09
المشكل ليس في الموافقة او عدم الموافقة .المشكل في بلدنا و في كل المدن الكبرى أعمق من ذلك هو ان الشركات اجنبية كاءن وطننا عاجز عن انشاء مقاولات في هذا القطاع في حين تتبجح الحكومة بتشجيع المقاولات الصغرى للشباب خريجي الجامعات و المعاهد العليا العاطلة .
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4 - nounours الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:24
لماذا لا ينظم المجلس الجماعي للمحمدية قطاعي النظافة و جمع القمامة بإمكانيات الذاتية للجماعة كيفما كان أيام الثمانينيات ؟؟؟ و الإبتعاد عن إعطاء هاد القطاع الهام للخواص...
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