الغموض يلف إعفاء مدير إدارة الضرائب بورززات

محمد ايت حساين*

أكدت مصادر مطلعة من داخل إدارة الضرائب بورزازات أن حسن مكودي، المدير الإقليمي للضرائب بالمدينة ذاتها، توصل أمس الثلاثاء بقرار إعفائه من مهامه على رأس الإدارة المذكورة.

وذكرت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن أسباب إعفاء المسؤول ذاته من مهامه على رأس إدارة الضرائب بإقليم ورزازات لازالت غير معروفة، مشيرة إلى أن البعض تحدث عن أن القرار مرتبط بعدد من الشكايات التي رفعها مواطنون ضده.

ومن أجل تعليق المعني بالأمر على الموضوع حاولت هسبريس الاتصال به عدة مرات، لكن هاتفه ظل خارج التغطية.