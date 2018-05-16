أكادير تحتفي بذكرى تأسيس مديرية الأمن الوطني

ميمون أم العيد من أكادير

أكد محمد زويتر، والي أمن أكادير، أن مصالح ولاية الأمن تعمل وفق مقاربة مندمجة تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة عبر تأهيل المرفق الأمني وتجويد خدماته وتوطيد آلية الرقابة، مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة الفاعلين المؤسساتيين وباقي مكونات المجتمع المدني.

وأردف زويتر، في كلمة ألقاها خلال حفل احتضنه مقر ولاية أمن أكادير اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن الإستراتيجية التي اعتمدتها مصالح الأمن المحلية، والتي تقوم على الوقاية من الجريمة وزجرها، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مؤشر محاربة الجريمة؛ وهو ما انعكس إيجابيا على تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.

محمد زويتر، الذي من المرتقب أن يتسلم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة اليوم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، استعرض أمام الحاضرين من ضيوف ومشتغلين بقطاع الأمن حصيلة تدخلات مصالح الأمن بأكادير.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الأمني أن ولاية أمن أكادير تمكنت، خلال السنة الماضية والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من معالجة 18 ألفا و154 قضية؛ من بينها 2848 قضية ماسة بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، قدم بموجبها 16 ألفا و225 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة نجاح في محاربة الجريمة بلغت 86%.

وبخصوص المخدرات، قال والي أمن أكادير إن رجاله تمكنوا، خلال الفترة نفسها، من إنجاز 2960 مسطرة قضائية، أسفرت عن إيقاف 3377 مروجا للمخدرات، كما تم حجز أكثر من 273 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و7751 قرصا مخدرا، و113 غراما من مخدر الكوكايين.

وفي مجال السلامة الطرقية، أوضح المسؤول ذاته أن ولاية الأمن تحرص على تبني مقاربة تتوخى التحسيس بمخاطر السير وإشاعة ثقافة التربية الطرقية، من خلال تغليب جانب التوعية على خيار الزجر، حماية لمستعملي الطريق من السلوكات المتهورة لبعض السائقين.

وفي السياق نفسه، قامت المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم السير، خلال سنة 2017 والأشهر الأولى من هذه السنة، بتسجيل 76 ألفا و440 مخالفة، واستخلاص سبعة ملايين و347 ألف درهم كغرامات جزافية، علاوة على إيداع 12091 عربة من مختلف الأصناف و8004 دراجات نارية بالمحجز البلدي بسبب مخالفتها لقانون السير والجولان.

وأشار محمد زويتر إلى أنه جرى عقد عدد مهم من اللقاءَات التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من جمعيات الأحياء ومنظمات مدنية ونقابية وغيرها، ترسيخا لنهج التواصل والانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية.

كما شاركت مصالح ولاية أمن أكادير في مختلف الندوات الفكرية التي تناقش القضايا المجتمعية الراهنة كالعنف الرياضي، وقضايا الشباب، ومشاكل التعليم، والجريمة الإلكترونية وغيرها؛ فضلا عن مواصلة الحملات التحسيسية بالوسط المدرسي والتي تعرف مساهمة الأطر الأمنية في تأطير ورشات تكوينية في مختلف المجالات التي تهم الناشئة، حيث شملت هذه الحملات 218 مؤسسة تعليمية، استفاد منها خلال الموسم الدراسي الحالي ما مجموعه 18823 تلميذا.

وأضاف والي أمن أكادير أن مصالح الأمن المحلية وسيرا على نهج الاستراتيجية المسطرة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الانفتاح على المحيط، فقد جرت مأسسة التواصل مع الرأي العام ووسائل الإعلام عبر تعيين "خلية ولائية للتواصل" مهمتها التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة لتوضيح مختلف القضايا الأمنية وقطع الطريق على الإشاعات التي تمس بالشعور العام بالأمن لدى المواطنين.

واختتم المسؤول الأمني كلمته بالتأكيد على أن ولاية الأمن منخرطة، في العمق، في تنزيل إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تأهيل المرفق الأمني لجعله مواكبا للتطورات المجتمعية والحقوقية التي تشهدها بلادنا ورافعة للتنمية، عبر العناية بالعنصر البشري باعتباره أساس نجاح كل مشروع مجتمعي من خلال إيلاء أهمية قصوى للتوظيف وكذا برامج التكوين والتكوين المستمر الهادفة إلى الرفع من الكفاءات المهنية لرجال الأمن في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التحفيز المادي والمعنوي، فضلا عن العناية بالجانب الاجتماعي، الطبي والترفيهي لموظفي الشرطة وذويهم؛ علاوة على تفعيل آليات الرقابة عبر تكريس مبادئ النزاهة والاستقامة وخدمة الصالح العام، بعيدا عن كافة الممارسات التي تسيء إلى صورة جهاز الأمن الوطني وكذا ترسيخا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، إلى جانب تحديث المرفق الأمني عبر تحسين ظروف استقبال وإرشاد المرتفقين والإسراع في معالجة ملفاتهم والقطع النهائي مع كل السلوكات الحاطة من كرامتهم وكذا من كافة أشكال الزبونية أو المحسوبية، ترسيخا لمفهوم "الشرطة المواطنة" وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2016.

يذكر أن الحفل، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، حضرته مختلف عناصر الأسرة الأمنية الممارسون منهم والمتقاعدون والسلطات المنتخبة وأعضاء السلك القضائي وعدد كبير من مسؤولي مدينة أكادير والجهة. كما جرى، عقب كلمة والي أمن أكادير، توشيح صدور بعض الأطر الأمنية المنعم عليهم بوسام ملكي. كما كرم بالمناسبة ذاتها عدد من رجال الأمن الذين أحيلوا على التقاعد، كعربون اعتراف بالخدمات التي قدموها للوطن وللمواطنين خلال فترة أدائهم لواجبهم الوطني.