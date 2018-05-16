أمن بيوكرى يستعرض حصيلة العمل السنوية

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والستّين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، استعرض رئيس المنطقة الأمنية لبيوكرى، محمد لامين التامري، اليوم الأربعاء، حصيلة المجهودات والتدخلات التي بذلتها المصالح الأمنية ببيوكرى، بتنسيق تام وتعاون كامل مع مختلف المصالح الأخرى الموازية لها، الهادفة إلى "بسط الأمن بكل أحياء وأرجاء المدينة، ومحاربة كل أشكال الجريمة ومظاهر الانحراف، من خلال الحضور الدائم والمتواصل لعناصر الشرطة بالشارع العام، ومختلف الأحياء والأماكن العمومية، عبر تسيير دوريات راكبة وأخرى راجلة على مدار اليوم، والقيام بعمليات أمنية وحملات تطهيرية، وكذا تأطير وتأمين جميع الأنشطة والتظاهرات التي تشهدها المدينة".

وفي هذا الصدد، وموازاة مع ذلك العمل والجهد الوقائي، وتحقيقا للعدالة وتطبيق القانون، اعتبر رئيس المنطقة الأمنية بيوكرى، في إقليم اشتوكة آيت باها، أن مصالح الشرطة بهذه المدينة "لا تدّخر أي جهد في سبيل ضبط كل المخالفين للنظم والقوانين الجاري العمل بها وتقديمهم للعدالة"، مشيرا خلال كلمة ألقاها في أعقاب حفل ترأسه جمال خلوق، عامل الإقليم، إلى أنه "تم إنجاز ما مجموعه 1166 مسطرة قضائية، قدم بموجبها للعدالة 722 شخصا؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2017 إلى 16 ماي 2018".

وأثار المسؤول الأمني حصيلة مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية، التي "تعمل جاهدة من أجل تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على جميع ساكنة الإقليم، بدعم كبير ومشكور من السلطة المحلية، عبر تنظيم حملات إنجاز هذه الوثيقة وتوزيعها، من خلال انتقال فرق إلى الجماعات والمناطق النائية، قصد تخفيف أعباء التنقل والانتظار عن المواطنين، حيث تم إنجاز 17937 بطاقة، كما تم تسليم 3577 بطاقة سوابق خلال الفترة ذاتها".

وعن حصيلة عمل فرق المرور، "الساهرة على تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة والحد من آفة حوادث السير، فقد تم ضبط 2348 مخالفة لقانون السير والجولان، وتحصيل ما قدره 480300 درهم، فيما تم سحب 957 رخصة سياقة و801 شهادة تسجيل، وإيداع 95 عربة و722 دراجة نارية بالمحجز البلدي".

رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، محمد لامين التامري، اعتبر في ختام كلمته أن "أطر وموظفي المنطقة، عاقدون العزم على القيام بمهامهم الأمنية بكل إخلاص وتفان وتجرد، منفتحين على محيطهم الاجتماعي، وعيا منهم بأن مسألة حفظ الأمن مسألة جوهرية تعني الجميع، وتتطلب تكاثف جميع الجهود بهدف تحصين بلادنا ضد كل الأخطار المحدقة بها، الهادفة إلى المس بنموذجها المتفرد في الأمن والاستقرار".