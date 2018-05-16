الأمن يسجّل تراجع عدد ضحايا السير بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

أشار العميد الإقليمي، حسن خايا، رئيس المنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة، إلى أن مصالح الأمن الوطني بكل من خريبكة ومفوضتي وادي زم وأبي الجعد سجلت انخفاضا ملموسا في عدد ضحايا حوادث السير خلال سنة 2017، وكذا في عدد الناقلات المرتكبة لحوادث السير، بالرغم من ارتفاع عدد الحوادث المسجلة خلال الفترة ذاتها.

وبلغة الأرقام، أوضح المسؤول الأمني، خلال احتفال رجال الشرطة بالذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن "عدد حوادث السير بالمنطقة انتقل من 967 حادثة سير سنة 2016، إلى 1259 حادثة سنة 2017، أي بزيادة تفوق 30 في المئة، غير أن عدد الضحايا انخفض من 1415 ضحية إلى 1400 ضحية، أي بانخفاض بلغ 0.01 في المئة".

وأضاف رئيس المنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة، خلال الحفل الذي حضره عامل الإقليم وعدد من الشخصيات العسكرية والقضائية والمدنية، أن "انخفاض عدد ضحايا حوادث السير كان بموازاة مع انخفاض عدد العربات المرتكبة لتلك الحوادث، حيث تم تسجيل 1769 مركبة سنة 2016، و1690 مركبة في السنة التي تلتها، ما يعني أن نسبة الانخفاض بلغت 0.04 في المئة".

وفي مجال محاربة الجريمة، أوضح المسؤول الأمني أن عدد الأشخاص الموقوفين المتورطين في قضايا الحق العام بخريبكة ووادي زم وأبي الجعد بلغ 11495 شخصا، موزعين على الجرائم الماسة بالأشخاص "1434 موقوفا"، والجرائم الماسة بالممتلكات "1208 موقوفا"، والجرائم الماسة بالأخلاق العامة "1222 موقوفا"، والسكر العلني البين "1534 موقوفا"، و"الجرائم المتعلقة بالمخدرات "477 موقوفا"، وقضايا أخرى "5620 موقوفا"، مضيفا أن المصالح الأمنية تحقّقت من هوية 68379 شخصا.

وفي ما يخصّ المراقبة الطرقية وتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالسير والجولان، أشار حسن خايا إلى أن "مردودية وحدة شرطة المرور وضعت 2839 مركبة بالمستودع البلدي، وسحبت 4719 رخصة سياقة وشهادة تسجيل، وأحالت 991 محضر مخالفة على المحكمة الابتدائية، كما سجّلت 117 حالة ضمن النقل السري للمركبات وثلاثية العجلات، و17325 غرامة صلحية من الدرجات 1 و2 و3".

وعن المبلغ المالي الذي وضعته المنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة بالخزينة العامة، أكّد المسؤول الأول عن تدبير الشأن الأمني بإقليم خريبكة أن "المبلغ الإجمالي الذي وُضع بالخزينة العامة سنة 2016 قارب 400 مليون سنتيم، في حين تجاوز المبلغ الإجمالي عن السنة الموالية 474 مليون سنتيم، أي بزيادة بلغت 18.62 في المئة".