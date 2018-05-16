خرّيجو معهد مهن تمريضية يحتجون في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت التنسيقية المحلية لطلبة وخريجي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مندوبية وزارة الصحة بالمدينة الحمراء، تنديدا بما أسمته "السياسات الفوضوية التي تنهجها الوزارة الوصية في حق منتسبيها".

ورفع المشاركون في هذا الاحتجاج شعارات عديدة من قبيل "يكفينا يكفينا من الوعود، وزارة وزارة عديمة الجهود"، و"علي صوتك يا ممرض من أجل حقك في التوظيف"؛ وذلك للمطالبة بما وصفوه بـ"حقهم الشرعي والدستوري في إدماجهم في الوظيفة العمومية".

واستنكر الطبلة والطالبات المحتجون "سياسة التعاقد التي تسعى وزارة الدكالي إلى نهجها لسد الخصاص"، مطالبين بتحقيق مطالبهم المشروعة، وفق تعبيرهم.