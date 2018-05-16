شبكة تطالب بحماية غابة الأرز ضواحي ميدلت

محمد ايت حساين

قال فرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسيدي يحيى اوساعد، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، إن غابة الأرز بمنطقة تيقاجوين بجماعة سيدي يحيى اويوسف بإقليم ميدلت "تتعرض لمجازر من طرف القائمين على المجال الغابوي بالمنطقة، بتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة".

وذكرت الشبكة ذاتها، في بيان استنكاري تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، أنها "بعد بحث في الموضوع من جميع جوانبه، وأمام هذا الوضع الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، قررت إصدار بيان تستنكر من خلاله الأفعال الشنيعة التي تمارس تجاه المجال البيئي والغابوي في هذه المنطقة، والتي تعرضت لاستنزاف ممنهج لهذه الثروة الوطنية النادرة".

وطالبت الشبكة المذكورة "الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الممارسات اللاوطنية من طرف هؤلاء، والتي تكرس نهب المال العام"، داعية "المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومصالحها الجهوية والإقليمية إلى تحمل كامل المسؤولية في هذه القضية"، ومحذرة من خطورة ما وصفته بـ"النهب الممنهج للمال العام".

ومنذ صباح اليوم الأربعاء حاولت هسبريس الاتصال بمسؤول المندوبية الإقليمية للمياه والغابات من أجل التعليق على الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. وفي المقابل أكدت موظفة تابعة للمندوبية الإقليمية للمياه والغابات بميدلت أن الأخيرة تعمل كل ما بوسعها من أجل محاربة الاستغلال العشوائي للغابة وقطع الأشجار، مشيرة إلى أنها تقوم بزجر المخالفين والمتورطين في مثل هذه الاختلالات.