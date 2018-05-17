"التنمية البشرية" ترتكز على دعم شباب طانطان

رشيد بيجيكن

عرف إقليم طانطان إنجاز العديد من المشاريع التنموية منذ انطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، إذ أورد بلاغ صادر عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة طانطان أن حصيلة المشاريع المنجزة خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2017( بلغت 559 مشروعا، بتكلفة إجمالية قدرها 207.427.505.00 دراهم، ساهمت فيها مبادرة التنمية البشرية بمبلغ 154.879.405.00 دراهم. وتم استهداف عدة جماعات بالوسط القروي وأخرى بالوسط الحضري في إطار البرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش.

في إطار البرنامج الأفقي، أورد البلاغ ذاته، أن توجّه اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طانطان ارتكز على دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب حاملي الشواهد العاطلين عن العمل، إذ جرى، خلال سنتي 2016 و2017، دعم إنجاز عدة مشاريع، بلغ عددها 111، من أجل إدماج هذه الفئة في سوق الشغل، عبر تشجيع إحداث مقاولات صغرى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 28.620.461.00 درهم، ساهمت فيهاINDH بـ 23.478.372.70 درهما، مكّنت من توفير 229 منصب شغل.

وأضافت الوثيقة، التي تتوفر عليها هسبريس، أن تلك المشاريع المدرة للدخل "ستُمكّن من تثمين التجربة المحلية وخلق دخل قار للمستفيدين، وتمكينهم من الاندماج في الحياة السوسيو اقتصادية، وخلق فرص الشغل في مجالات عدّة، رافقتها عملية البحث عن شركاء من أجل تعبئة الاعتمادات الضرورية لتنزيل تلك المشاريع، التي شملت قطاعات الصناعة التقليدية، التعليم والتكوين، الصناعات الصغرى، المنتوجات المحلية، الخدمات الترفيهية، النقل، الفلاحة، الصيد، السياحة، والتجارة والخدمات".

واستفاد نحو 120 شابة وشابا، من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل بمدينة طانطان، من 73 مشروعا مدرا للدخل، تنزيلا لمخرجات حوار بينهم والسلطات المحلية والإقليمية، حيث دُعمت لفائدتهم تلك المشاريع من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بنسبة 70 في المائة من الكلفة الإجمالية البالغة 19820250 درهما. كما تمت تعبئة موارد مالية إضافية، عبر شركاء آخرين بنسبة 20 في المائة؛ فضلا عن مساهمة الشباب حاملي المشاريع بنسبة 10 في المائة.