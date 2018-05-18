الملك يدشن مسجد الأميرة للا لطيفة بمدينة سلا

هسبريس - و.م.ع

أشرف الملك محمد السادس اليوم الجمعة بحي السلام بسلا، على تدشين مسجد أطلق عليه إسم "مسجد صاحبة السمو الأميرة للا لطيفة"، قبل أن يؤدي به صلاة الجمعة.

ويشتمل "مسجد صاحبة السمو الأميرة للا لطيفة"، المنجز وفقا للنمط المعماري المغربي الأصيل، على جميع المرافق الضرورية للمصلين والقيمين على أداء الشعائر الدينية، حيث يحتوي على قاعتين للصلاة (رجال، ونساء)، ومدرسة قرآنية، ومسكنين للإمام والمؤذن، ومحلات تجارية، ويزاوج التصميم المعماري لهذا المسجد بين الأصالة والمعاصرة بشكل يحترم مبادئ النجاعة الطاقية.

وقد شيد المسجد الجديد الذي يتسع لأزيد من 1800 مصل ومصلية، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1200 متر مربع، بغلاف مالي تناهز قيمته 11 مليون درهم.

وتنسجم هذه المنشأة الدينية، تمام الانسجام، مع سياسة الدولة المتعلقة بتشييد المساجد، وذلك في إطار برنامج تمت بلورته وفقا لحاجيات المؤمنين، مع الحرص على ضمان توزيع متناغم لأماكن العبادة على مختلف جهات المملكة.

وتوقف خطيب الجمعة عند المعاني الراقية والمقاصد الروحية لشهر رمضان الكريم، مبينا أن شهر الصيام "يأتي ليرمم في أنفسنا قبل أجسامنا ما قد يكون ضعف أو تضرر في الشهور الماضية، فضلا عن كونه شهر القيام وتلاوة القرآن والغفران والصدقة والبر والإحسان، تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات، وتجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات.

وتابع أن للصيام في شريعة الإسلام مقاصد عظيمة وأهدافا نبيلة، كتبه الله على عباده ليكون لهم غرسا مثمرا، يعود عليهم نفعه في الدنيا والآخرة، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وبذلك، يضيف الخطيب، يحصل الصائم على مرتبة التقوى التي هي من أهم مقاصد الصيام الكبرى، كما أنها ثمرة العبادات كلها، ووقاية للعبد من الوقوع في المحرمات.

وأبرز خطيب الجمعة أن للصيام في الشرع مفهوما واسعا، فهو ليس الإمساك عن جميع المفطرات فحسب، بل هو كذلك الإمساك والابتعاد عن كل سلوك يترتب عنه الشر والفساد، والإضرار بالغير، وهو غض للبصر، وصون للسمع، وضبط للسان، وتهذيب للنفس، وتطهير للبدن، وتغذية للروح، معتبرا أن الصوم إجمالا هو إقبال على الله تعالى بالطاعة والخضوع، ومناجاة له بالدعاء والخشوع.

وأضاف أن الصوم تربية للنفس، وتزكية لها بحملها على الصلاح والفلاح، والخوف والرجاء، والجد والاجتهاد نحو معالي الأمور وخصال الخير، وسلوك محاسن الفعال، مشيرا إلى أنه في هذا الشهر تتحلى القلوب والجوارح بالعفة والسلامة، والطهر والنقاء.

ورفع الخطيب وجموع المصلين أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن ينصر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المدافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، المندد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأبي من اعتداءات متكررة وحصار جائر وقهر مستمر.