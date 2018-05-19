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مكناس الأكثر استقبالا للأمطار خلال 24 ساعة
السبت 19 ماي 2018 - 17:45
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:
- مكناس : 12 ملمتر
- مراكش : 10 ملمتر
- إفران : 9 ملمتر
- الرشدية : 7 ملمتر
- بني ملال : 3 ملمتر
- تيزنيت : 1 ملمتر
- سدي إفني وطانطان ووارزازات : أقل من ملمتر