مكناس الأكثر استقبالا للأمطار خلال 24 ساعة

هسبريس - و.م .ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- مكناس : 12 ملمتر

- مراكش : 10 ملمتر

- إفران : 9 ملمتر

- الرشدية : 7 ملمتر

- بني ملال : 3 ملمتر

- تيزنيت : 1 ملمتر

- سدي إفني وطانطان ووارزازات : أقل من ملمتر