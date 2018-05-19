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مكناس الأكثر استقبالا للأمطار خلال 24 ساعة

مكناس الأكثر استقبالا للأمطار خلال 24 ساعة
هسبريس - و.م .ع
السبت 19 ماي 2018 - 17:45

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- مكناس : 12 ملمتر

- مراكش : 10 ملمتر

- إفران : 9 ملمتر

- الرشدية : 7 ملمتر

- بني ملال : 3 ملمتر

- تيزنيت : 1 ملمتر

- سدي إفني وطانطان ووارزازات : أقل من ملمتر

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