مجاهد يستقطب استثمارات إلى جهة بني ملال

هسبريس من الرباط

استقبل إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، المدير العام المساعد للمجموعة الاستثمارية القطرية المتخصصة في الصناعات التحويلية، وقدم له عرضا مفصلا حول فرص الاستثمار الواعدة بالجهة، والمؤهلات الاقتصادية التي يزخر بها مجالها الترابي.

واتفق الطرفان، بحضور ممثل الشركة المجهزة لقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، على إحداث وحدة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة اللقاءات التي قام بها رئيس مجلس الجهة وأعضاء المجلس مع العديد من المجموعات الاستثمارية الراغبة في الاستفادة من مناخ الأعمال بالجهة والتجهيزات التي يقدمها المجلس، لجعل المجال الجهوي أكثر تنافسية مع الجهات الأخرى بخلق فرص الشغل وخلق الثروة.