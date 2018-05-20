فقراء يستفيدون من "قفة رمضان" بمولاي ابراهيم

إبراهيم مغراوي من مراكش

انطلقت بجماعة مولاي ابراهيم، في إقليم الحوز، عملية توزيع المساعدات الغذائية الأساسية المخصصة للفقراء والمعوزين التي تنظمها سنويا مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة أشرف قائد قيادة مولاي إبراهيم، وقائد مركز الدرك بأسني، على عملية توزيع 300 قفة رمضانية بمركز القيادة. وتتكون القفة في إطار هذه العملية الممولة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن من 10 كيلوغرامات من الدقيق وكيلوغرام من الطماطم المصبرة وأربعة كيلوغرامات من السكر، وخمس لترات من زيت المائدة، وربع كيلوغرام من الشاي الأخضر، وكيلوغرام من العجائن والعدس.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل العناية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

يذكر أن هذه العملية تنظم بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، وتتوخى سنويا تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنون وذوو الإعاقة.