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الرئيسية | جهات | فقراء يستفيدون من "قفة رمضان" بمولاي ابراهيم

فقراء يستفيدون من "قفة رمضان" بمولاي ابراهيم

فقراء يستفيدون من "قفة رمضان" بمولاي ابراهيم
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 20 ماي 2018 - 11:40

انطلقت بجماعة مولاي ابراهيم، في إقليم الحوز، عملية توزيع المساعدات الغذائية الأساسية المخصصة للفقراء والمعوزين التي تنظمها سنويا مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة أشرف قائد قيادة مولاي إبراهيم، وقائد مركز الدرك بأسني، على عملية توزيع 300 قفة رمضانية بمركز القيادة. وتتكون القفة في إطار هذه العملية الممولة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن من 10 كيلوغرامات من الدقيق وكيلوغرام من الطماطم المصبرة وأربعة كيلوغرامات من السكر، وخمس لترات من زيت المائدة، وربع كيلوغرام من الشاي الأخضر، وكيلوغرام من العجائن والعدس.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل العناية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

يذكر أن هذه العملية تنظم بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، وتتوخى سنويا تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنون وذوو الإعاقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بقشيش الأحد 20 ماي 2018 - 11:53
قفة حيدوها من زيارات فالحبس ورجعو يعطيوها فرمضان هههه القفة ثابتة ثابتة فلمغاربة كانوا يديوها فلحبس وجعو يديوها فرمضان ههههه
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2 - مقاطعون مقاطعون الأحد 20 ماي 2018 - 11:59
يقول المثل لاتعطيني السمكة ولاكن علمني كيف اصطادها وعطيو لناس حقهم من ثروات لبلاد وخيراتها مشي تعطيه عشرة كيلو دقيق في لعام زائد مشوهين لمسكين أمطيحين كرامتو للأرض عشرة دقيق ديالكم متديش لين حتى يومين الا عندو لوليدات
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3 - marocain. pas rien الأحد 20 ماي 2018 - 12:19
Nous ne sommes pas des réfugiés et nous ne sommes pas en guerre pour recevoir des dons alimentaires c est même honteux nous avons besoin de travails d hôpitaux d écoles .... laka allah y’a watani
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