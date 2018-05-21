24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إرهاب الدولة أم دولة الإرهاب؟
- حجي: تلقيت عرضا من الوداد .. و"كان تُونس" خالدة في الذاكرة
- "فلتات لسان" تؤثر على علاقات المغرب ومصر
- عليوي والغياب عن المونديال: مشيئة الله أقوى
- مصير غامض ينتظر لاعبي الوداد قبل "الميركاتو"
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
العزلة وقلة اليد يهددان حياة أطفال بقرى في قلب جبال الريف (5.00)
- خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين - (144)
- شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة" - (139)
- البوليساريو تستعرض عسكريا في تفاريتي وتلوح بالحرب ضد المملكة - (113)
- المغرب يتهم الجزائر بدعم مرتزقة البوليساريو لزعزعة الاستقرار - (101)
- هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، تمركز سحب منخفضة مرفوقة بأمطار جد خفيفة فوق السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية.
وستكون السماء غائمة بسحب منخفضة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية حيث ستكون مصحوبة ببعض الكتل الضبابية وذلك عند الليل والصباح.
كما ستنمو سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية والريف والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، مع نزول زخات مطرية رعدية ومحلية، في حين ستكون السماء قليلة السحب أو صحوة بباقي المناطق الأخرى مع هبوب زوابع رملية محلية بالشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد والسهول الوسطى ومتقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، و ما بين 08 و12 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، وما بين 13 و16 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي الأنحاء الأخرى.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتراوح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالسواحل والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و28 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وشرق الأطلس، وستكون ما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.