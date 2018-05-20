إفران أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

- إفران : 17 ملمتر

- مكناس : 6 ملمتر

- ميدلت : 4 ملمتر

- فاس : 1 ملمتر