24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إرهاب الدولة أم دولة الإرهاب؟
- حجي: تلقيت عرضا من الوداد .. و"كان تُونس" خالدة في الذاكرة
- "فلتات لسان" تؤثر على علاقات المغرب ومصر
- عليوي والغياب عن المونديال: مشيئة الله أقوى
- مصير غامض ينتظر لاعبي الوداد قبل "الميركاتو"
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
العزلة وقلة اليد يهددان حياة أطفال بقرى في قلب جبال الريف (5.00)
- خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين - (144)
- شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة" - (139)
- البوليساريو تستعرض عسكريا في تفاريتي وتلوح بالحرب ضد المملكة - (113)
- المغرب يتهم الجزائر بدعم مرتزقة البوليساريو لزعزعة الاستقرار - (101)
- هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فقراء بجهة مراكش يتلقون مساعدات رمضانية
أطلقت جمعية رقة القلوب بجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، بمناسبة شهر رمضان، حملة لإفطار الصائم لعام 2018، بتوزيع وجبة الفطور على السائقين بالطريق الرابطة بين عاصمة النخيل والدار البيضاء.
زهرة بوغداد، الكاتبة العامة للهيئة المذكورة، أوضحت، لهسبريس، أن هذه المبادرة تقف وراءها طاقات شابة، تنظم عدة أنشطة؛ منها قفة رمضان التي نظمت مع بداية شهر الغفران، مضيفة: "وزعنا 55 قفة وما زلنا إلى نهاية هذا الشهر الكريم، وسنوزع كذلك قفة عيد الفطر".
من بين الأنشطة الاجتماعية لجمعية رقة القلوب، تورد المتحدثة نفسها، ننظم فطور للصائمين المسافرين، الذين يقدم لهم وجبة من الماء والتمر والحليب، طلية أيام شهر رمضان.
وفي السياق نفسه، وزعت جمعية أولاد الخير بمدينة مراكش، قبل رمضان 40 قفة لفائدة المعوزين والأرامل والمرضى بعاصمة النخيل، و75 قفة بدوار تيدلي بجماعة أسني بإقليم الحوز لفائدة سكان المدشر المذكور