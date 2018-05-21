فقراء بجهة مراكش يتلقون مساعدات رمضانية

إبراهيم مغراوي من مراكش

أطلقت جمعية رقة القلوب بجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، بمناسبة شهر رمضان، حملة لإفطار الصائم لعام 2018، بتوزيع وجبة الفطور على السائقين بالطريق الرابطة بين عاصمة النخيل والدار البيضاء.

زهرة بوغداد، الكاتبة العامة للهيئة المذكورة، أوضحت، لهسبريس، أن هذه المبادرة تقف وراءها طاقات شابة، تنظم عدة أنشطة؛ منها قفة رمضان التي نظمت مع بداية شهر الغفران، مضيفة: "وزعنا 55 قفة وما زلنا إلى نهاية هذا الشهر الكريم، وسنوزع كذلك قفة عيد الفطر".

من بين الأنشطة الاجتماعية لجمعية رقة القلوب، تورد المتحدثة نفسها، ننظم فطور للصائمين المسافرين، الذين يقدم لهم وجبة من الماء والتمر والحليب، طلية أيام شهر رمضان.

وفي السياق نفسه، وزعت جمعية أولاد الخير بمدينة مراكش، قبل رمضان 40 قفة لفائدة المعوزين والأرامل والمرضى بعاصمة النخيل، و75 قفة بدوار تيدلي بجماعة أسني بإقليم الحوز لفائدة سكان المدشر المذكور