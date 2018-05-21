"إفطار رمضان" يشمل آلاف المستفيدين بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

بلغ عدد المستفيدين من "عملية إفطار رمضان" لهذا العام، بإقليم سطات، ما مجموعه 9672 مستفيدا ومستفيدة؛ منها 8758 بالعالم القروي، و914 بالوسط الحضري، بهدف مساعدة الأشخاص المحتاجين، خاصة الأرامل والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوزّع عدد المستفيدين حسب باشويات وبلديات إقليم سطات، حيث استفاد 442 شخصا بباشوية سطات، و300 مستفيد ببلدية ابن احمد، و100 شخص ببلدية أولاد امراح، و72 مستفيد ببلدية لولاد، و3300 بدائرة سطات، و2000 بدائرة البروج، و3458 بدائرة ابن أحمد.

وتعدّ "عملية إفطار رمضان"، التي تجسد جانبا من العناية الملكية بالفئات المعوزة والتي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن وتشمل مختلف أرجاء التراب الوطني، من بين أهم العمليات الإنسانية التي تنظمها المؤسسة سالفة الذكر سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم سطات أعطى، عشية السبت بدار الطالب بمدينة سطات، انطلاقة عملية الإفطار التضامنية رفقة كل من رئيس المجلس العلمي المحلي وأعضاء اللجنة الإقليمية المشرفة على عملية إفطار رمضان ورؤساء المصالح الأمنية وبعض رؤساء المصالح الخارجية الإقليمية.