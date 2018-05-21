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كُتّاب وآراء
راغبون في العمرة يحتجون على وكالة في مراكش
فتحت مصالح الدائرة الأمنية الأولى مراكش، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا في شكوى تقدم بها ما يناهز 50 متضررا من المعتمرين ضد وكالة مسؤولة عن تنظيم رحلة إلى الديار المقدسة، للوقوف على حيثيات وملابسات هذه الواقعة؛ بإشراف سعيد العلوة، والي أمن عاصمة النخيل.
وكانت زنقة بن تومرت بمقاطعة جليز التابعة لمراكش شهدت، اليوم الأحد، احتجاج عشرات المعتمرين، بسبب سوء تنظيم وكالة تكلفت بسفرهم نحو الديار المقدسة، بعدما حضرت حافلة واحدة من خمس حافلات لنقلهم نحو مدينة الدار البيضاء، للالتحاق بالطائرة التي ستقلهم من مطار محمد الخامس نحو المملكة السعودية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن شروع شخص مكلف برحلة المحتجين في النداء على بعض الأسماء دون الآخرين للصعود إلى الحافلة المتوجهة نحو الدار البيضاء جعل الباقي يرفع صوته بالاستنكار والاحتجاج؛ وهو ما دفع السلطات المحلية ومصالح الأمن إلى الالتحاق بمكان الحادث من أجل الوقوف على حقيقة هذا الاحتجاج.