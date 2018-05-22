توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تكون الأجواء اليوم الثلاثاء غائمة وتسفر عن هطول أمطار جد خفيفة بالسواحل المحيطية ما بين أكادير وطرفاية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل بالسواحل مصحوبة بكتل ضبابية.

وستتكون، فضلا عن ذلك، سحب غير مستقرة خلال الزوال بمرتفعات الأطلس مع نزول أمطار أو زخات مطرية .

وستكون السماء في أغلب الأحيان غائمة خلال الليلة القادمة فوق الريف والشمال الغربي للمملكة مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة ، وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق ، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية .

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية من القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة شرقية إلى جنوبية بالجنوب الشرقي ومنطقة الشرق ومن القطاع الشمالي إلى شمالية غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الريف والأطلس ، و ما بين 08 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية وبهضاب الفوسفاط ووالماس وشرق الأطلس ، وستكون ما بين 14 و 19 درجة بمنطقة طنجة وسوس والسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي ، وما بين 19 و 24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتراوح ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و 24 درجة بالسواحل والمناطق المجاورة للأطلس وما بين 24 و 29 بالمنطقة الشرقية وسايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وشرق الأطلس شمال الأقاليم الجنوبية ، ما بين 30 و 35 درجة بداخل الغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والرحامنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.