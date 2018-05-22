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كُتّاب وآراء
فقراء يستفيدون من "قفة رمضان" في إقليم الحوز
أشرف كل من قائد قيادة ستي فاضمة وأوريكة على اعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1439"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، بتوزيع 500 قفة رمضانية على معوزين بعدد من الدواوير بالنسبة للجماعة الأولى، فميا وزعت على الفئة نفسها بمنطقة أوريكن 400 قفة رمضانية.
وفي السياق نفسه، أشرف قائد قيادة ويركان، نهاية الأسبوع الماضي، على عملية توزيع 800 قفة رمضانية بجماعتي ويركان وإمكدال، كما ترأس باشا أمزميز بمركز التكوين الفلاحي بأمزميز، عملية توزيع 561 قفة رمضانية، والأمر نفسه بالنسبة لخليفة قائد قيادة تغدوين، الذي قام بتوزيع 480 قفة رمضانية بدار الطالبة بمركز الجماعة.
وتحتوي قفة هذه المبادرة الخيرية على عشر كيلوغرامات من الدقيق وكيلوغرام من الطماطم المصبرة، وأربعة كيلوغرامات من السكر وخمس لترات من زيت المائدة، إضافة إلى ربع كيلوغرام من الشاي الأخضر وكيلوغرام من العجائن وآخر من العدس.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل ، بحسب مؤسسة محمد الخامس للتضامن، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
جدير بالذكر أن الغلاف المالي الذي رصد لعملية "رمضان 1439" يبلغ 80 مليون درهم، عوض 55 مليون درهم خلال السنة الفارطة، ويعزى هذا الارتفاع إلى توسيع قاعدة المستفيدين، التي انتقلت هذه السنة إلى 2,5 مليون شخص، ينتمون إلى 500 ألف أسرة، منها 429 ألف و100 أسرة بالوسط القروي، وكذا إلى تعزيز محتوى القفة الغذائية المقدمة، عبر إضافة مواد جديدة.