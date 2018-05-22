"قفف رمضان" تصل فقراء مراكش والصويرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أشرف محمد صبري، والي جهة مراكش أسفي، الاثنين، بجماعة أولاد دليم القروية، على انطلاقة عملية توزيع المساعدات الغذائية الأساسية المخصصة للفقراء والمعوزين التي تنظمها سنويا مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعطى المسؤول المذكور انطلاقة هذه العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1439"، بالجماعة ذاتها، بحضور كل من رئيس الجماعة ورئيس القسم الاقتصادي بعمالة مراكش، والعديد من رؤساء المصالح الخارجية والمسؤولين الأمنيين، بتوزيع 800 قفة.

وفي السياق ذاته أشرف عامل إقليم الصويرة على انطلاق العملية نفسها بمدرسة يوسف الناصري، بحضور مختلف الفعاليات المجتمعية وممثلي السلطات المحلية ومندوبية التعاون الوطني، بتوزيع مساعدات غذائية لفائدة عدد من الأشخاص المنحدرين من أسر معوزة بالصويرة، إيذانا بانطلاق العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1439".