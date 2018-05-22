لجان مراقبة بجهة مراكش تحجز مواد فاسدة

إبراهيم مغراوي

حجزت لجنة مختلطة تتكون من المكتب الوطني للسلامة الصحية، وعناصر من السلطة المحلية ومكتب حفظ الصحة المشترك لعمالة تحناوت، الاثنين، طنين من البطيخ الأصفر الفاسد لدى تاجرين بالسوق الأسبوعي لجماعة أوريكة بإقليم الحوز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن اللجنة قامت بتحرير محضرين للتاجرين ومصادرة البطيخ الفاسد من أجل إتلافه.

وفي الإطار نفسه قامت، الاثنين، تحت إشراف عامل إقليم الصويرة جمال مخطار، لجنة إقليمية مختلطة تتشكل من ممثلين عن القسم الاقتصادي للعمالة، وأعضاء من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلين عن مكتب حفظ الصحة التابع لبلدية الصويرة، إلى جانب عناصر الأمن والسلطات المحلية، بزيارة مجموعة من المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية بالصويرة.

وتروم هذه الزيارة، التي تشكل الخطوة الأولى في حملة ستسمر طيلة أيام رمضان، حسب مصادر هسبريس من مكتب حفظ الصحة بمدينة الصويرة، مراقبة جودة المنتجات المعروضة بالمحلات التجارية، والحرص على سلامة الصحة العامة، خصوصا في شهر رمضان المبارك الذي يعرف استهلاكا كبيرا لهذه المواد.

وفي السياق نفسه حجزت اللجنة الإقليمية المكونة من مراقبين من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش، وممثل السلطة بسوق الجملة للخضر والفواكه، وعناصر تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الصحي الجماعي، في اليوم الأول من رمضان، حوالي طنين من التمور الفاسدة، كان يعد لترويجها بأسواق المدينة الحمراء وضواحيها.

وجاءت العملية الأخيرة في إطار المراقبة اليومية التي يقوم بها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش لمراقبة المواد التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك، وإتلافها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حفاظا على صحة المواطنين.