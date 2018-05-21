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الرئيسية | جهات | الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني

الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني

الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 21 ماي 2018 - 19:13

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه تم تأجيل الدرس الثاني من الدروس الحسنية الرمضانية، الذي كان من المقرر أن يترأسه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بالرباط

وعلى صعيد آخر أشرف الملك على إعطاء انطلاقة أشغال بناء دار عائلات البحارة الصيادين بجماعة مهدية، ومركز للتكوين المهني والإدماج في الشغل بجماعة سيدي الطيبي، ومركز للتكوين المهني في مهن اللوجيستيك الفلاحي بجماعة سوق الأربعاء.

وتوفر دار عائلات البحارة بالمهدية التي تبلغ كلفتها الإجمالية (6 ملايين درهم) لزوجات الصيادين -حوالي 250 امرأة كل سنة- تكوينات في المهن المحلية المدرة للدخل والشغل، مع ضمان التأطير والدعم الضروريين لإنشاء تعاونيات تخص الأنشطة المدرة للدخل.

كما يوفر هذا المشروع الذي سيتم إنجازه خلال 12 شهرا، للنساء المستفيدات فضاءات لمحو الأمية، والإنصات والتوجيه والمواكبة الاجتماعية والتربوية، وسيضع رهن إشارتهن حضانة للتعليم الأولي بالنسبة لأطفالهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - وسيم الاثنين 21 ماي 2018 - 19:35
يرودون ان يتركو اي شىء له صلة بالدين في هاد البلد فقط كل ما يشغل الشعب من سهرات وحفالات .. ليستمرو في نهب وسرقة المغاربة بكل هدوء
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-12
2 - محمد بلحسن الاثنين 21 ماي 2018 - 19:40
الملاحظ أن جميع المشاريع الملكية تنبع من عقيات نيرة مبدعة تعي تمام الوعي إنتظارات المغاربة. نجاحها يتطلب توفر الوزير على كفاءات مهنية و على الرزانة و الالتزام بقيم الجدية و المسؤولية.
عاش الملك و الله يهدي الوزير إلى الطريق السيار المستقيم لتحقيق طموحات مشروعة بشفافية و قناعة و وطنية عالية.
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-16
3 - Mowatin الاثنين 21 ماي 2018 - 20:00
مع كامل الإحترام للملك لكن مثل هذه المشاريع الصغيرة يدشنها رئيس الجماعة أو عامل المدينة لكي يتعلموا ويتمرنوا على المسؤولية٠
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45
4 - mohamed maazouz الاثنين 21 ماي 2018 - 20:41
alaamal aaibada notre roi donne des leçons
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-8
5 - merci الاثنين 21 ماي 2018 - 22:00
خلاهوم مساكين كايتسناو حتى جرا عليهم التوفيق والله الى بقيتو فيا
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