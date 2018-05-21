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الرئيسية | جهات | فارس وعبد النبوي يشرفان على تعيين وكلاء الملك

فارس وعبد النبوي يشرفان على تعيين وكلاء الملك

فارس وعبد النبوي يشرفان على تعيين وكلاء الملك
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 21 ماي 2018 - 23:14

أنهى كل من مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، جولة تعيين وكلاء الملك لمحاكم الدار البيضاء بتعيين عائشة آيت الحاج وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وجرى هذا التعيين بحضور نجيم بنسامي، الذي عين بدوره اليوم وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى جانب تعيين محمد أنيس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ومنير المنتصر بالله رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

وقالت عائشة آيت الحاج إن تعيينها في منصب وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية للبيضاء يشكل تكليفا وتشريفا لها بالنظر إلى الثقة المولوية التي حظيت بها من لدن الملك محمد السادس.

وأكدت آيت الحاج أنها ستعمل ما في وسعها لتكون في مستوى المسؤولية التي تتشرف بتحملها، مضيفة أنها ستعمل من أجل ضمان السير العادل لعمل النيابة العامة في المحكمة المدنية.

من جهته، أكد نجيم بنسامي، في كلمة خلال حفل التنصيب، أن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء ستضاعف الجهود من أجل تحسين ظروف استقبال المتقاضين والسرعة في تقديم الخدمات والتواصل مع المتقاضين وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم، والتواصل مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني لمنع انتشار الشائعات والأخبار الزائفة أو لتصحيحها.

وأضاف بنسامي أن النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء ستعمل على حماية الحقوق والحريات من خلال الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة.

وتعهد الوكيل العام بزيارة أماكن الاعتقال باستمرار للتأكد من شرعية الاعتقال ومن تنفيذه وفقا للظروف والشروط التي يحددها القانون، وضمان حقوق الدفاع، والحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، والعدالة التصالحية، حفاظا على العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبء عن المحاكم.

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