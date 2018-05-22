ساكنة تحتج ضد نهب الأراضي بضواحي الرشيدية

محمد آيت حساين

خرج العشرات من سكان خطارة اغروض، من قيادة ملعب التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرشيدية، في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة إقليم تنغير، احتجاجا على ما سموه محاولة "جهات مدعومة من بعض المسؤولين الترامي على أراضيهم"، وكذا التنديد بأشغال البناء الجارية بأراضيهم أمام أعينهم وأمام صمت الجهات المسؤولة، وفق تعبير المحتجين.

المحتجون، الذين حاصرتهم مختلف الأجهزة الأمنية، الاثنين، بين مدينتي تنجداد وتنغير، وبالضبط بالقرب من النفوذ الترابي لهذه الأخيرة، صدحت حناجرهم بشعارات يطالبوا من خلالها السلطات الولائية بضرورة فتح تحقيق في النهب والترامي الذي يلاحق أراضيهم، حاملين لافتة مكتوب عليها: "من يتستر على مافيا العقار لأراضي الجموع لخطارة اغروض أمام صمت السلطات المختصة؟".

وعبّر المحتجون، المحاصرون بمكان "خال" بالرغم من الأجواء الممطرة التي عرفتها المنطقة، الاثنين، عن استنكارهم صمت "عيون وزارة الداخلية بالمنطقة"، أمام الترامي والنهب غير القانوني التي تتعرض لها أراضيهم، مشددين "لن نعود إلى ديارنا إلى حين سحب رخص البناء لأحد المترامين على أرضينا وهدم ما بناه"، موضحين: "نحن خرجنا في هذه المسيرة وحملنا على عاتقنا وعدا أننا لن نعود إلا بتحقيق مطالبنا أو مواصلة مسيرتنا إلى أن نستشهد"، وفق تعبيرهم.

سعيد اغروض، من الساكنة المحتجة، أكد أن "المحتجين أجمعوا على كلمة واحدة هي سحب جميع الرخص المسلمة في أراضي القبيلة أو مغادرتنا أراضينا جميعا إلى الأبد"، مشيرا إلى أن "لا يمكن لمثل هذه الخروقات أن تقع في ظل دستور 2011 وفي ظل توجيهات الملك محمد السادس الذي يدعو دائما الجهات المسؤولة إلى ضرورة الإنصات إلى هموم المواطنين وحل مشاكلهم"، مضيفا "بعض المسؤولين لا يعيرون توجيهات الملك أي اهتمام ويحاولون خلف الفتنة والتفرقة بين الناس"، وفق تعبيره.

وزاد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ساكنة خطارة اغروض تطالب وزارة الداخلية بضرورة إيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق في الخروقات التي شابت هذا الملف"، مشيرا إلى أن "والي جهة درعة تافيلالت قام باستدعاء ممثلي القبيلة أكثر من مرة؛ لكن لا حلول يذكر في تلك اللقاءات"، مختتما "على وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا نزيها وشفافا، وعليها أن تعلم أن أغلب المشاكل التي يتخبط فيها الجنوب الشرقي السبب الرئيسي فيها هم بعض رجال السلطة"، يقول المتحدث.

من جهتها، قالت نعيمة الصوبحي، من النساء المحتجات، في تصريح خصت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ساكنة خطارة اغروض خرجت أكثر من مرة والتقت أكثر من لجنة؛ لكن الجميع لا يأتي بحل"، موضحة "مطالبنا لا تتعدى سحب رخص البناء المسلمة للبعض فوق أراضينا، وحماية أراضينا من النهب والترامي"، مستدركة "حققوا لنا هذين المطلبين وسنعود إلى ديارنا".

وحاولت هسبريس الاتصال برئيس قسم الشؤون القروية بولاية درعة تافيلالت، من أجل إبداء رأيه في هذا الموضوع؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، فيما فضّل مسؤول آخر بالولاية عدم الرد على استفسارنا، واكتفى بالقول: "الوالي يتابع هذا الملف عن كثب".