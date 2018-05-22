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الرئيسية | جهات | ضحية "أستاذ خريبكة" تروي تفاصيل الاعتداء وتتشبث بالبراءة

ضحية "أستاذ خريبكة" تروي تفاصيل الاعتداء وتتشبث بالبراءة

ضحية "أستاذ خريبكة" تروي تفاصيل الاعتداء وتتشبث بالبراءة
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 21 ماي 2018 - 23:47

في الوقت الذي أفاد عدد من تلاميذ ثانوية الإمام مالك الإعدادية بمدينة خريبكة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "إقدام أستاذ مادة الرياضيات على تعنيف تلميذته جاء نتيجة استفزاز تعرض له، مع تمادي التلميذة في رميه بقطع الطباشير على حين غفلة منه"، نفت التلميذة المعنّفة "س. م" كل ما ورد على لسان المصرحين والمصرحات، واصفة أقوالهم بالكذب والبعد عن الحقيقة، نافية نفيا قاطعا كل الأقوال التي تتهمها برمي الأستاذ أو السبورة بطبشورة أو غيرها.

وعن تفاصيل الواقعة، وفق رواية التلميذة التي ظهرت في شريط فيديو وهي تتعرض للاعتداء على يد أستاذها داخل حجرة دراسية، قالت "س. م"، في تصريح للجريدة، إن "الحصة المسائية ليوم الأربعاء كانت تسير بشكل عادي، قبل أن أتفاجأ بأستاذي، وهو يهرع نحوي بشكل وحشي، ويشرع في ضربي وشدي من شعري وجذبي بقوة، كما قام بجرّي من طاولتي الموجودة في بداية الصف إلى غاية الطاولة الأخيرة".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "الأستاذ لم يكف عن السب والشتم خلال وبعد لحظات الاعتداء، ليرميني في النهاية عند باب الحجرة الدراسية التي لا تبعد بخطوات عن مكتب الحراسة العامة، إلا أن المسؤولين الإداريين لم يتدخلوا لمساعدتي أو انتداب سيارة إسعاف، بالرغم من فقداني الوعي وإصابتي بصدمة نتيجة العنف الذي تعرضت له، باستثناء صديقاتي اللواتي قدمن لي يد المساعدة"، مضيفة أنه "كان من الممكن الدفاع عن نفسي وتبادل الضرب مع وحش وليس أستاذا، لكن أخلاقي وتربية والديّ منعتني من فعل ذلك".

وأوردت التلميذة، ضمن تصريحها للجريدة، أنها تفادت إخبار والديها بالواقعة، وفي صباح اليوم الموالي توصلتْ بشريط يوثّق لحظات الاعتداء بالصوت والصورة، مشيرة إلى أنه "بعدما جرى تداول الشريط بين تلاميذ المؤسسة، عملتُ حينها على إخبار والدي وإطلاعه على مضمون الشريط؛ وهو ما دفعه إلى الانتقال إلى المؤسسة التعليمية لإخبار المدير وتقديم شكاية ضد الأستاذ"، مضيفة "الثواني المسجلة هي جزء بسيط من اعتداء طويل تعرضتُ له دون أن أبدي أي ردّ فعل".

ووصفت "س. م" تعامل المدير مع الواقعة بالعادي، مشدّدا على أن "الفيديو والاعتداء لم يشكّلا لدي أي مشكل سواء من الناحية الإدارية أو الإنسانية، وعوض إنصافي عمل على مواجهتي بنسخة من نتائجي الدراسية"، مؤكّدة أنه "من المفروض أن يُحاسب المدير أيضا بسبب تستّره على الأستاذ المعروف بسوابقه في الاعتداء على التلاميذ"، مضيفة أن "مدير المؤسسة لجأ إلى التماطل والتسويف؛ وهو ما دفع والدي إلى تحديد يوم الاثنين موعدا لوضع شكاية ضد الأستاذ لدى المصالح الأمنية".

وقبل يوم الاثنين المذكور، وتحديدا ليلة السبت، تضيف التلميذة، وصل الشريط إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى اعتقال الأستاذ والانتقال في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى منزلنا، من أجل استدعائي وأخذ أقوالي، مشيرة إلى أنها أخذت "نصف حقها" باعتقال الأستاذ وفتح تحقيق في الواقعة، في انتظار حصولها على حقها كاملا، مناشدة في الوقت ذاته ملك البلاد وكل المسؤولين المعنيين بملفها، "من أجل إنصافها ومعاقبة الأستاذ".

أما والد التلميذة المعنفة، فقد أكّد أن "ما يتم تداوله حول إجراء الصلح بين الأستاذ وأسرة التلميذة مجرد أكاذيب، وأن طيّ صفحة الخلاف بين الطرفين هي أخبار لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن "التعذيب الذي تعرضت له ابنته تسبب في إصابتها بهيستيريا، كما صار أفراد الأسرة مرضى وقليلي النوم والأكل وراحة البال"، مضيفا أن "مجموعة من تلاميذ الإعدادية هجموا على منزله واقتحموه، وردّدوا شعارات تضامنية مع الأستاذ، دون تمكنه من معرفة الجهة التي حرّضتهم على هذا السلوك الغريب".

وعن مساعي الصلح التي تحاول بعض الأطراف مباشرتها، أوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "لن يتنازل عن حقّ ابنته ولو مُنح الدنيا بأكملها"، مشيرا في السياق ذاته إل ى أنه "يريد أن يرى الأستاذ وهو يتعذب أمام عينيه، مثلما رأى ابنته وهي تتعذب في شريط لم يقدر على مشاهدته كل ثوانيه في اليوم الأول"، خاتما تصريحه بالإشارة إلى أن "للأستاذ سوابق في الاعتداء على التلاميذ، وشاء الله أن يفضحه مع بداية الشهر الكريم".

يشار إلى أن مجموعة من تلاميذ وتلميذات ثانوية الإمام مالك الإعدادية كانوا، صباح الاثنين، بصدد تنظيم مسيرة في اتجاه المحكمة الابتدائية بخريبكة، من أجل التعبير عن تضامنهم مع الأستاذ الموضوع رهن الحراسة النظرية؛ غير أنهم اكتفوا بالانتقال إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حيث أكدّوا اتهامهم للتلميذة باستفزاز أستاذهم البالغ من العمر 59 سنة، كما طالبوا المصالح المعنية بأخذ المسار المهني للأستاذ وكفاءته العالية في تقديم الدروس بعين الاعتبار، وإطلاق سراحه ليعود إلى مزاولة مهنته.

جدير بالذكر أن المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية حلّ بمنزل التلميذة المعنّفة، رفقة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، في إطار بحث إداري فتحته المصالح المركزية للوزارة حول الاعتداء الذي صار حديث العام والخاص، كما قام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة لزيارة أخرى تفقدية للتلميذة.

وعملت لجنة يترأسها المفتش العام للشؤون التربوية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على الاستماع لجميع الأطراف المعنية بالملف، من أجل إعداد تقرير مفصل، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات، واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - مواطن زنقاوي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:11
الشعب هو نتاج تدبير الدولة للقطاعات الإجتماعية.
الدولة المغربية مسؤولة مباشرة عن الإنحلال الأخلاقي الذي يسود في البلاد.
- الدولة المغربية ضربت القاعدة الأساسية للتربية ألا و هي المدرسة، عن طريق سن مجموعة من القوانين التي أزمت المنظومة التعليمية، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم معاقبة التلميذ الشيء الذي جعل بعض المتعلمين يأتون للمدرسة مسلحين و آخر همهم التعلم. بالإضافة إلى إفراغ المحتوى المدرسي من القيم السامية.
- الدولة المغربية دمرت الأسرة عن طريق إعلامها الفاسد.
- الدولة المغربية أفرغت المؤسسة القضائية من حسها الزجري تحت طائلة ما يسمى بالعفو.
- الدولة المغربية نسيت دورها في توفير فرص الشغل لفئات عريضة من الشباب و الشياب.
- الدولة المغربية زكت الطبقية الإجتماعية عن طريق حماية خدام الدولة و جعل باقي المواطنين يتقاتلون فيما بينهم.
نحن نتاج هذه الدولة، فلتتحمل مسؤوليتها كاملة.
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52
2 - عصام الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:13
كﻻم الطفلة غير متطابق وغير منطقي يجب أن تبحث عن مبررات أخرى.
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54
3 - دول العالم الرابع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:13
الاستاذ عنف التلميذة بمعنى الكلمة بقا غير كيظرب فيها للوجه والراس بلا رحمة ولا شفقة ,نعم نعم نعم ممكن نقولو بلي التلميذة مزعجة وظربات الاستاذ بالطباشير ولكن مايعملهاش بهاديك الوحشية بل كان المفروظ يطردها من القسم ويصيفطها عند المدير مثلا او هو يمشي يشكي عند المدير,واش الظرب هو الحل???????
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-20
4 - adel الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:16
من خلال شهادة هؤلاء التلاميذ يظهر بان هذه التلميذة مصيبة وكارثة.فهي التي من المفروض ان تعاقب.
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69
5 - جلال الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:19
لو تعرض أستاذ الاستفزاز من تلميذة الحل السليم إخراجها من القسم الاستدعاء الحارس العام يخبره بي السلوك التلميذة يتم إحالتها المجلس التأديبي المؤسسة كي تأخذ عقابها على سلوكها لكن استخدام الضرب والاعتداء والهمجية مرفوضة كما أنناندين الاعتداء التلاميذ على االأساتذة ندعو الاحترامهم ندعوا أيضا عدم الاعتداء الأساتذة على التلاميذ يجب أن يكون الاحترام المتبادل في حالة الخلاف يجب تطبيق القانون الداخلي االمؤسسة يجب محاسبة التلميذة على قلة الاحترامها الأستاذ عدم الاحترامه داخل القسم محاسبة الأستاذ لي أنه لا يحق له يدير الشرع يديه ويضرب التلميذة اأواهانتها
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24
6 - hamid الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:20
أصبح الأستاذ هو الضحية، أراد ضبط القسم بعد هذا السلوك الناتج عن هذه التلميذه، و خير دليل على براءة الاستاذ هي شهادة تلاميذ القسم، كفى عبثا برجال التعليم، لاب البنت الا ضربها الستاذ راه ما ضربهاش واحد في الزنقه، كيبقى استاذ ديالها، و الله غفور رحيم.. حشوما استاذ ذو كفاءة حسب شهادة التلاميذ ان يزج به في السجن، ولا حول ولا قوة الا بالله.
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33
7 - عبدو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:22
إن المدرسة العمومية أصبحت تعج بأمثال هذه التلميذة والتي لاهم لهم بالقسم سوى التنطع واستفزاز الأساتذة وخلق الفوضى في القسم مما يؤتر سلبا على السير العادي وأجواء التدريس وعدم الانضباط بالساحات وحتى أمام المؤسسات، ومرد هذا كله هو مرور التلاميذ من قسم لآخر بالكوطا وعدم تتبع الآباء لأبنائهم وكذا ضعف شخصية بعض الأساتذة وتجاهل الإدارة لأنها أصبحت متجاوزة ونهج الوزارة لأسلوب العام زين، إننا وصلنا لمرحلة يجب إعادة النظر قبل فوات الأوان إن لم يكن قد فات.
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20
8 - ايمان الناظورية الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:24
حبذا لو الحكومة تنصب كاميرا ف الاقسام حتى لا يعتدي التلميذ على الاستاذ ولا الاستاذ يعتدي و ايضا سيكون التعليم افضل الكل سيؤدي واجبه على افضل وجه لانه يعلم انه مراقب.
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13
9 - اش جاب شي لشي ؟ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:25
الموضوع حول الأستاذ كيسلخ تلميذة فحرمة القسم لي خاصو يقريها فيه، وكاينين لي كيبغو يجرو الموضوع لاتجاهات اخرى، لا ماكانتش كاتقرا مزيان لاضربات الطباشير، يلا دارت شي حاجا، يسيفطها الحراسة العامة لي تقرر اش تدير، ماشي ياخد الأمور بيديه، الأستاذ لي كيفقد الصواب فاش كيتعصب ماعدنا مانديرو بيه. خاص الأستاذ يكون قدوة ويعرف اتاخد القرارات التي هي احسن. ولا اضن أن العصا بهاد الطريقة غتحل شي مشكل من غير انها تعقد البنت قدام أقرانها وتعزز الفرق مابين لي كيقرا و لي مكايقراش. دابا واش لي تشوه فقيسمو غيكون عندو شي وجه باش يقرا ولا يحاول يكون تلميذ مزيان ؟
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-12
10 - جواد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:26
حنا لاحظنا سلوك الأسناذ...لم نلاحظ السلوك غير الأخلاقي للطالبة التي تضرب أستاذها بالطباشير وكررت الفعل...أو كبر من أبيها...التعليم...أنا في نظري هناك جهات هدفها الرئيسي ضرب رجل التعليم..وتعمل على هذا....كنا في زمن نحترم رجل التعليم و كان الجودة..أما اذا لم نحترم رجل التعليم..فماذا سيكون!!!!! أنا ليس مع ضرب التلميذة ولكن سلوك التلميذة استفز الأستاذ بشكل قوي
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14
11 - Mohammed الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:27
قالو ناس زمان متقولش يحسن عوان لي مات قول يحسن عوان لي قتلو.
تصرف غير مقبول من الاستاذ و لكن التلميذة شهدوا فيها زملاءها.
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12
12 - عبد الباسط الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:27
جميع التلاميذ شهدوا فيك بالحق بأنك انت السبب في رميه بالطباشير أين هي الأخلاق التي تنسبينها لنفسك حشوما اعليك في هذا شهر الغفران.
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16
13 - كاتب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:28
أنا أستاذ وغير متفق بتاتا على التصرف الهمجي الذي قام به الاستاذ
ولكن في بعض الاحيان التلاميذ قد يسوقون الاستاذ الى فقدان السيطرة على الاعصاب (انهيار عصبي)
وما ينبئك مثل خبير
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15
14 - ملاح الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:30
لا نلوم التلميذة لأنها تظل طفلة. بل نلوم الاستاذ الدي تصرف كأنه حيوان. لا أدري ما تفسير هدا السلوك. فإذا كنا انتقدنا سلوك دالك الشخص الدي عنف زوجته في الشارع العام. فكيف يجب أن يكون رد فعلنا أمام شخص نؤمنه على فلدات أكبادنا.
لدي شخصيا تجربة مريرة مع استاذ ولن اسامحه إلى يوم القيامة. والكل يعلم أن مؤسساتنا التعليمية في كثير من الأحيان تشبه مؤسسات العقاب. ليس الجميع طبعا.
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-7
15 - منصور الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:31
الأستاذ كان يوجه ضربات في الوجه والرأس بطريقة وحشية على ماأظن أنه ممكن يكون مريض نفساني او مرض الأعصاب
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-3
16 - مول الخير الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:31
أتمنى ان يقوم لأب بتأديب الأبنة لأن كل شيء بات واضحا شهادة التلاميذ فوق كل اعتبار
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3
17 - صوفيا الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:32
لنفترض جدلا ان التلميذة استفزت الاستاد هذا لا يعطيه الحق في تعنيفها بتلك الطريقة الهمجية هناك إجراءات زجرية في مثل هذه الحالات يوقف التلميذة يستدعي الادارة يسجل تقرير في حقها شعرت بالغيظ و الحكرة و انا اشاهد الفيديو حتى الحيوانات لا تضرب بتلك الطريقة اذا كان مريض نفسي الاحرى به ان يتوجه الى طبيب مختص وليس الى المدرسة ليدرس التلاميذ
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-2
18 - meme الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:32
هكذا مد الاستاذ يده عليها دون استفزازه ؟ و لماذا ليس الاخريات و لماذا انت بالظبط لولا انك خلقت الفوضئ في القسم و حرمت اخرين من تعلمات هذا الاستاذ ؟ يجب ان تتربئ هذه البنت و كذلك والدها لان كل من هب و دب يطلب عقاب الاساتذه مع العلم ان هذا الجيل يشكو منه ابائهم الذين غلبوهم و هم واحد او اثنان فكيف للاستاذ ان يتحمل 48 تلميذا كل واحد يلغو بلغاه تلميذه فوضويه حرمت اخرون من التعلم يجب ربايتها حتئ تكون عبره لمن لا يعتبر
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4
19 - لا حياة لمن تنادي بعد الممات الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:33
يجب معاقبة التلميذة ووالديها والأستاذ و تلاميذه و مدير المؤسسة و الوزارة الوصية والدولة المغربية وجميع عموم الشعب المغربي و المغاربي والعالم الإسلامي بل وكل سكان القارة الإفريقية على الجهل والفقر المدقع الذي أعيشه وإياكم خرجتو ليا على صحتي بغيت غا شي فيزا لشي بلاد أخرى
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-3
20 - Youssef الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:33
سباب هادشي كامل هو شحنة ضخمة من الغضب داخل كلا الطرفين. الفتاة تريد جلب الانتباه أليها عن طريق "شوفوني كنتشرمل على هاد خونا الي خالعكم" و الاستاذ بسبب الظروف المعيشية الصعبة و الاحتقار الذي يعيشه الجميع في اجمل بلد في العالم. فطبعا المتنفس الوحيد هو المدرسة و المدرسة هي مراَة للمجتمع
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2
21 - استاد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:34
اللهم الطف باللاساتدة فانهم يتعرضون لمختلف الاهانات من هدا الجيل الفاشل على حميع الاصعدة تربية واخلاقا لان الاسرة فقدت دورها في التربية فمادا تنتظر من اب يجلس خلف التلفاز لتتبع مسلسلات تركية منحلة امام اسرته او يتفرج على الشكيح والرديح في هاتفه النقال ولايعرف هل ابنه درس ام لاوهل قام بانجاز تمارينه ادا انعدمت التربية للاسرية فكيف يمون تاثيرها في المدارس
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3
22 - مغربي حر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:35
بالمختصر المفيد : يوجد بشتى المؤسسات التعليمية وكذلك التكوينية عدد لا يستهان به من التلاميذ والتلميذات الذين يأتون إلى مؤسساتهم لا لكسب العلم والمعرفة ولكن لأجل أحداث الشغب والعنف ضد أصدقائهم وكذلك الأطر التربوية ولايهمهم شيء آخر وعندما تتخذ في حقهم الاجراءات الادارية لضبطهم تقوم قيامة حقوق الإنسان والحريات. لذا وجب على الوزارة الوصية أن تفكر في زرع كاكاميرات مراقبة داخل الاقسام لكشف المشاغبين مثل هذه التلميذة حسب أقوال وشهادات زملائها التلاميذ في القسم.
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4
23 - مظلوم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:35
و لا ننسى كذلك العنف النفسي الذي يتلقاه التلاميذ من أساتذتهم فأنا شخصيا أستاذ في الإعدادي قاللي مثلك من كرهوني في التعليم تخيلو وقع هذه الكلمة على تلميذ لم أستطع أن أنسى هاته العبارة الجارحة يوما حتى شاءت الأقدار أن أعد بحثا في الجامعة اسمه علاقة التعليم بتقدم المجتمعات أظن أن بحثي دليل كافي أنني لست ذلك التلميذ الشرير الذي يكره العلم و ختاما حسبي الله ونعم الوكيل في الأساتذة الخبثاء !
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-1
24 - مواطن2 الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:35
هنا لابد من القول بانه كيفما كان سلوك تلك التلميذة فلم يكن من حق الاستاذ التصرف بالطريقة التي ظهرت على شاشة وسائل الاعلام...هناك هيأة تسمى المجلس التاديبي في كل مؤسسة تعليمية مخول لها النظر في تلك القضايا...وتتضمن الى جانب الهيأة الادارية ومجموعة من الاساتذة رئيس او عضو من جمعية الآباء....وما ظهر على الفيديو قد يدين صاحبه من مؤسسات خارج الوطن....ويسيء كثيرا لسمعة التعليم ورجاله اذا بقيت هناك سمعة....ويكفي معرفة ترتيب التعليم في المغرب عالميا حيث ياتي في مراتب جد متاخرة....المشكل ان الامر موثق بفيديو لا يمكن انكار وقائعه...ولم يبق اي مبرر للاستاذ فيما نسب اليه.....والعزل اضعف اجراء في حقه.
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-3
25 - mobssit mohammed الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:35
مع الأسف التعليم في المغرب دنيئ لأقصى درجة حيث أن التلميذ:ة يعاني من عقد إجتماعية والأستاذ يعاني من ضغوطات من كثرة التلاميذ في الفصل وسوء التنضيم. أما بخصوص الفتاة عندما قامت بضرب الأستاذ بطبشير كان عليه أن يطردها من الفصل ويبلغ أولياء الأمر ثم المجلس تأذيبي هو الذي يقرر .ولكن مع الأسف الطريقة التي رد بها على الفتاة من خلال فيديوا هي طريقة سادية لهاذا يجب على الوزارة فصله لمدة ثلاث سنوات كعقوبة وأن لا يتابع قضائيا لأن شهود يتهمون الفتاة باستفزازه .العديد من القراء الكرام سيسئلون لماذا يفصل ثلاث سنوات الرد هو لأنه لديه أسرة والشارع المغربي لاينقصه عطلاء عن العمل
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-1
26 - saiid الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:38
قرأت المقال مرتين الى ثلاث مرات، فاستخلصت ان التلميذة تكذب فيما يخص ان الاستاذ اتجه ليعنفها دون سبب، انا لا ابرر عنف الاستاذ، ولكن كان ملزما على التلميذة ان تقول الحقيقية لان هذا لن يضرها في شيء، لانها تلميذة مشاغبة فقط. ولزم على ولي امرها ان يتخذ الامور بعقلانية، و ان يعرف حقيقة تعنيف ابنته و ان يعاود تربيتها، و الاستاذ كذلك وجب تكوينه من جديد لانه حتى لو قامت باستفزازه كان عليه ان يطردها من حجرة الدرس و يطلب من الادارة انها لن تلتحق بالدرس حتى يأتي ولي امرها، و هكذا مريضنا ما عندو باس.
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0
27 - معلم مقهور الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:38
لو كان رجال التعليم في المستوى فعلا لما سمحوا في حقوقهم حتى اصبح الداني والقاصي ينتقدهم ويشهر بهم!!!!
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0
28 - Ahmed belge الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:40
عندي سؤال لي القراء لو كنت انت في مكان الاستاد ماذا كنت ستفعل بمن يستفزك وانت تقوم بعملك؟ لو كنت انا في مكانه الله اعلم ؟حنا داسرين عندك 2دراري ف الدار او ميسمعوكش حار 30 تلميذ ف القسم الحمد لله الأساتذة راهم عاد بعقولهوم
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0
29 - HALLOOO الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:41
فجميع انحاء العالم ممكن غادي نلقاو بعظ التلاميذ يعني كيستفزو الاساتذة ديالهوم ولكن الاساتذة ديال الدول المتقدمة مكينتقموش بالتلاميذ ديالهوم بالظرب والسب والشتم لا لا لا لا ابدا حيت كاينين حلول اخرى ,المهم هاد الاستاذ لي ظرب هاديك التلميذة والله وثم والله لو كان وقع هادشي في الدول الاروبية اول حاجة يدخلوه للحبس اما الطرد من التعليم مافيه كاع النقاش
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0
30 - talhaoui الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:42
Je suis professeur de mathématiques en France et je connais bien ce métier très pénible c'est pour cela je soutien ce pauvre professeur, en plus je demande au père de revoir l’éducation de sa fille.
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0
31 - فيد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:43
استاد التانوي اقول لكل من يفتي الحل على الاستاد مايدير ماعندو مايدير ماتخرجش تلميد مادرليه والو الى انعاقد المجلس تاديبي اقصى عقوبة هي يشطب شي حاجة بلا مايتعاقب يقظر يدخل سكران امعاه جنوي وحتا واحد ماعندوةلحق يوقفو بحجة الهدر المدرسي بل كيرضو صلاكط ولمضوبلين لمدرسة خاص يعارفو لاساتذة ان دولة باغية شعب مكلخ يعني شد تلامذ بلا ماتقريهم اكانكول لناس لي كيضربو في الاستاذ الى عندك ولد مراهق ولا بنت كيدايرين معاهم حنا عندنا في القسم40 مراهق
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0
32 - زوزو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:43
الفوضى الخلاقة فى ابهى تجلياتها والموظف العمومى فى فقص الاتهام امام القهر الاجتماعى لمختلف شرائح المجتمع المغربى الفقير اما الطبقة المحظوظة وليست المحدودة الدخل فلها ما تشاء وفى صمت
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0
33 - التقدم 0% الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:50
زميلاتها و زملاءها التلاميذ شهدو فيها بأنها مشاغبة و هي لي ضربت الأستاد في الصبورة ثم عاودت الفعل لأنها كسولة و المقد الأخير يعطيكم الخبر و نريد الدليل النقاط التي كانت تحصل عليها في الرياضيات طبعا أمام أبيها ستتقمص دور الضحية باش ما يزيدلهاش لعمود...الأستاد دو 56سنة كان عليه يكتب بيها تقرير حتى تجيب ولي الأمر بدون الضرب
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0
34 - MATADOR الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:51
يجب الاستماع لاقوال الطرف الثاني لنكون منصفين
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35 - خالد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:51
المسامح كريم. فعلا من الصعب على أي أب تقبل ما جرى ولكن لنكن واقعيين هدا الاستاذ هناك أمر ما جعله ينتفض ويفقد أعصابه وكلنا نعرف هذا الجيل فعلا الاستاذ اخطأ كثيرا ولكن أيضا لم نرى أتسمع ما فعلته البنت المهم هو أخر مشواره وله أسرة ستتدمر أتمنى أن. تسمح له أسرة البنت خصوصا الحمد لله ليس بها أي عاهة وشكرا
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36 - موحردي العوان الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:56
لم اكن انتظر تعليقات تتضامن مع المعتدي...كيف كان سلوك التليذة...
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37 - مصلوحي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:59
ليس هناك طباشير في جميع المؤسسات بالمغرب
فعن مادا يثحدثون هؤلاء
انها زوبعة اخرى لاثارة الانتباه عن اشياء اخرى
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38 - mouhamed الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:59
L’instituteur est criminel j’espere qu’il pourira en prison. Cette culture de violence contre les femmes et les petits doit finir
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39 - عاااااااجل MOROCCO 2018 الثلاثاء 22 ماي 2018 - 01:02
قطاع التعليم في المغرب زييييييررو 000 قطاع الصحة في المغرب زيييييييرو 000 ومكفس كاع,وهاد الاستاذ لي مقدرش يتحكم على الاعصاب ديالو وانتقم من التلميذة بهاديك الطريقة الوحشية والصراحة كيستحق الطرد والحبس ,وشهادة التلاميذ لصالح الاستاذ فقط من اجل النقط ثم النقط
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