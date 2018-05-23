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كُتّاب وآراء
شغيلة مستشفى وجدة تطالب بصرف تعويضات
تخوض الشغيلة الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاج على عدم استجابة إدارة المستشفى لجملة من المطالب التي رفعتها إليها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.
ويتصدر لائحة المطالب التي ترفعها شغيلة المستشفى الجامعي بوجدة، مطلب صرف التعويضات، التي قال البلاغ إنها لم تُصرف منذ سنة 2014 بالنسبة لعدد من الفئات، كتقنيي المعلوميات، وتقنيي الصيانة، ومحضري الصيدلة، والقابلات، ومحصلي المداخيل.
ووفق المصدر ذاته، فإنّ الممرضين بدورهم لم يستفيدوا من التعويضات عن الحراسة منذ سنة 2016، "رغم أن إدارة المستشفى كانت قد التزمت بأن تعجل بهذا الملف في أكثر من مناسبة".