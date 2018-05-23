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المصادقة على النظام الأساسي لأطر أكاديمية درعة

المصادقة على النظام الأساسي لأطر أكاديمية درعة
محمد ايت حساين
الأربعاء 23 ماي 2018 - 04:38

عقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، الثلاثاء، دورته الاستثنائية، والتي ترأس أشغالها المفتش العام للشؤون الإدارية، الذي ناب عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن أشغال الدورة الاستثنائية حضرها 30 عضوا من أصل 42 من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن رئيس المجلس أوضح في كلمته الافتتاحية السياق العام الذي يطبع هذه الدورة، والتي خصصت لتدارس مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وزاد البلاغ ذاته أن رئيس المجلس أشار إلى أن النظام سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية، وإرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال مشروع اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية؛ فضلا عن مواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز ديناميته، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في القطاع لإنجاح تنزيل مضامين الرؤية الإستراتيجية 2015-2030.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن علي براد، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، استعرض بالمناسبة السياق العام لإعداد مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، والأهداف الأساسية، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع، وأوضح أن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية يهدف إلى ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما يحدد الشروط والضمانات الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، والمتعلقة على الخصوص بالتوظيف، والأجور، والمسار المهني، والحقوق والواجبات، والحماية الاجتماعية، والنظام التأديبي، وتمثيلية الأطر، والوضعيات، وضمان التحفيز المستمر على مدار الحياة المهنية.

وذكر البلاغ أن أعضاء المجلس الإداري ناقشوا مضامين المشروع المقترح، مثمنين المقتضيات الجديدة التي جاء بها، والتي تمنح ضمانات جديدة للإطار المتعاقد على غرار باقي موظفي الدولة، مشيرا إلى أنهم "وبعد تقديم إجابات وتوضيحات للمفتش العام حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية".

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