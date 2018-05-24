توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتمركز سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالشمال الغربي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والريف والواجهة المتوسطية، ومن المحتمل أن تعطي قطرات مطرية أو أمطارا ضعيفة متفرقة.

وستظهر بعض السحب الركامية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون السماء صافية بالجنوب والجنوب - الشرقي وقليلة السحب إلى غائمة بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة والسفوح الجنوبية - الشرقية، في حين ستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي أو الغربي فوق السهول المحيطية والأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب - الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وستهب ضعيفة القوة من الشمال أو الغرب عموما بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس وجنوب المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالمناطق الشمالية والسهول والجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالبوغاز وبالسواحل المتوسطية والسهول الشمالية - الغربية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 21 و26 درجة بباقي السهول وسوس وقرب السواحل المحيطية، وما بين 26 و31 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية - الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.