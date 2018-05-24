نقابة تعليمية ترصد "اختلالات" بجهة الداخلة

هسبريس - أمال كنين

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها وقفت على عدد من الاختلالات في الشأن التربوي بجهة الداخلة وادي الذهب، مؤكدة أنها ستعمل على إحالة الملفات على أنظار المفتشية العامة.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن هناك الكثير من الاختلالات التدبيرية التي استفحلت "جراء لا مبالاة القائمين على الشأن التربوي، مما ولد الكثير من الانعكاسات السلبية على المرفق التعليمي بالجهة"، مؤكدة أن "الوضع غير مطمئن في ما يتعلق بتسيير القطاع بالجهة، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية لوادي الذهب، وكذا المقاربة التدبيرية للأكاديمية في التعامل مع مصالحها الخارجية، على اعتبار أنها وحدات مستقلة بذاتها لا تخضع لرقابتها وإشرافها".

وعددت الجامعة مجموعة من الملفات التي قالت إنها تعرف اختلالات، مشيرة إلى أن ملف تدبير النظافة والحراسة "يلفه الغموض"، ناهيك عن أنه دام لمدة فاقت سبعة أشهر، موضحة أن "الخدمة في بعض المؤسسات تتم بمساهمات وجمع تبرعات على الرغم مما قيل من أنها تدبر بطلب عروض".

واعتبرت الجامعة كذلك أن ملف المستلزمات الخاصة بالمؤسسات التعليمية بات "يشكل عائقا حقيقيا أمام مجموعة من العمليات التربوية والإدارية جراء النقص الحاد الذي تعرفه المؤسسات التعليمية"، قائلة إن "مجال الإنفاق على ما يمس جوهر العملية التربوية ظل خارج حسابات المدبرين جهويا وإقليميا؛ ففي الوقت الذي تم فيه تخصيص 1.200.000,00 درهم لتجديد أثاث المركز الجهوي للتكوين المستمر والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي، وهي المرافق التي لا تشتغل إلا موسميا وغيرها من أبواب ميزانية 2018 التي رصدت لها مبالغ ضخمة، يتم تخصيص مبالغ هزيلة لكل ما له علاقة بالممارسة التربوية والإدارية، هذا فضلا عن ما تتميز به من قلة في الكمية ورداءة في الجودة".

وأبرزت النقابة أيضا أنها سجلت مجموعة من الممارسات غير المسؤولة في ملف مأذونيات النقل، إضافة إلى "مجموعة من الممارسات اللاقانونية التي مست باستقلالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وملف السكنيات الذي كان ومازال حديث الكثيرين بالجهة بسبب كيفية تدبيره، سواء من خلال السرعة في إحالة بعض الملفات إلى القضاء أو غض الطرف عن ملفات أخرى"، وفق ما جاء في البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.